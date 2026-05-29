Brutalne zasady walki Murańskiego ujawnione. To może się skończyć tragicznie

Prime MMA 17 odbędzie się już 13 czerwca w Hali Sportowej Częstochowa. Jednym z pojedynków, który miał napędzić sprzedaż gali był głośny rewanż pomiędzy Marcinem Najmanem a Jackiem Murańskim. Pierwszy z panów na swoje nieszczęście doznał jednak kontuzji mięśnia dwugłowego, która wyklucza go ze sportów walki na kilka tygodni.

Federacja zaprezentowała już nowego przeciwnika dla popularnego "Murana". Został nim Rashid Azzaiev, który stoczył dotychczas tylko jedną walkę w Prime MMA Short - przegrana z Olafem "Farrleyem" Kasprzykiem. Pojedynek z doświadczonym Murańskim będzie więc dla niego szansą na pokazanie się szerszej publiczności. Będzie miał ku temu niezwykle dobrą okazję, bowiem Prime MMA właśnie ogłosiło... brutalną formułę ich walki.

Prime ogłasza ws. walki Murańskiego. Tak brutalnie nie było od dawna

Jak informuje organizacja we wpisie w mediach społecznościowych, starcie pomiędzy Murańskim a Azzaievem odbędzie się na zasadach "Hooligan Style". Oznacza to, że zawodnicy zawalczą w boksie w małych rękawicach, wzbogaconym o brak knockdownów - sędzia nie będzie przerywał walki po upadku zawodnika. Na dodatek będą mogli dobić rywala przez 10 sekund w parterze, a dozwolone są tam także soccer kicki (kopnięcia w głowę) oraz stompy (deptanie).

- Po pierwszej konferencji jest jasne, że między panami zrobiło się jeszcze goręcej niż wcześniej. Już podczas pierwszego spotkania twarzą w twarz nie brakowało mocnych słów i widać było, że ten konflikt bardzo szybko wszedł na wyższy poziom. Sam Jacek Murański zapowiedział, że z jego strony ma to być najbrutalniejszy pojedynek do tej pory. Starcie odbędzie się w formule HOOLIGAN STYLE - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Oprócz sportowej rywalizacji w oktagonie zawodnikom ma także towarzyszyć prywatny konflikt. Niewykluczone więc, że postanowią oni skorzystać z możliwości danych im przez federację.

Należy pamiętać, że wszelkie soccer kicki oraz ciosy, gdy rywal jest wyraźnie oszołomiony, mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Na hali w Częstochowie z pewnością pojawią się jednak sędziowie, którzy będą potrafili ocenić, kiedy zakończyć brutalny pojedynek.

