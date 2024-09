Związek Nicoli Peltz i Brooklyna Beckhama od początku budził wiele emocji. Jeszcze do niedawna media na całym świecie mocno rozpisywały się o rzekomo napiętych relacjach pomiędzy amerykańską aktorką, a matką jej męża, Victorią Beckham. Panie poróżnić się miały podczas wesela, kiedy to projektantka miała "przyćmić" pannę młodą i doprowadzić ją z tego powodu do łez. 29-latka i jej teściowa szybko jednak udowodniły, że wcale nie pałają do siebie nienawiścią, a wręcz przeciwnie - są dla siebie ogromnym wsparciem.

Reklama