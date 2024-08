Koncert Taylor Swift w Polsce to wielkie wydarzenie. Polska często omijana jest na trasie wielkich gwiazd, więc zorganizowanie jej koncertu na Stadionie Narodowym było wielkim wydarzeniem dla światka muzycznego w ogóle. Jej fani czekali bardzo długo, a bilety rozeszły się jak świeże bułeczki. Igrzyska igrzyskami, ale takie wydarzenie to też coś.

Renata Knapik-Miazga prosto z Paryża na koncert Taylor Swift

Brązowa medalistka z Paryża nie zwolniła tempa i prosto z igrzysk w Paryża, gdzie wspólnie z koleżankami z drużyny po zaciętej walce z Chinkami zdobyła jeden z najważniejszych krążków w karierze, wróciła do Warszawy, by bawić się na koncercie Taylor Swift. Zawodniczka wstawiła do sieci nagranie, na którym widać występującą na Stadionie Narodowym gwiazdę popu śpiewającą słynny hit "I Knew You Were Trouble".