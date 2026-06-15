Brat papieża spotkał się na gali UFC z Trumpem. Towarzyszyła mu żona

JD Vance już wcześniej chętnie pokazywał się w Watykanie u boku papieskiego brata, Louisa Prevosta i jego żony, Deborah. Starszy z rodzeństwa Prevostów nigdy nie ukrywał swoich poglądów - uważa się ze zwolennika polityki Donalda Trumpa, czym mocno różni się od aktualnej głowy Kościoła.

Brat papieża poznał Donalda Trumpa

Z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa w Białym Domu odbyła się gala UFC Freedom 250. Dobry przyjaciel prezydenta, szef UFC Dana White, postanowił zorganizować wielkie wydarzenie z walkami o mistrzowskie pasy. Na gali pojawili się m.in. prezydent Karol Nawrocki czy Mark Zuckerberg.

Oprócz nich na wielkie świętowanie załapali się także Louis i Deborah Prevost, czyli brat obecnego papieża i jego żona. Ci w ostatnim czasie stali się politycznie mocno zaangażowani w ruch MAGA i otwarcie wspierają politykę Trumpa. Dotychczas znali się osobiście z bardziej religijnym JD Vancem, a teraz wiceprezydent USA przedstawił ich gospodarzowi Białego Domu.

Leon XIV potępił polityczne działania Trumpa

O ile brat papieża wspiera politykę MAGA, o tyle innego zdania o niej jest czuwający nad Kościołem sam Leon XIV. Od początku swojego pontyfikatu jasno określił swoje potępienie dla polityki Trumpa ws. migracji czy podejścia do ludobójstwa w strefie Gazy.

Bracia są ze sobą bardzo blisko, a sam Louis twierdził wcześniej, że ze względu na różnice światopoglądowe między nim a papieżem, nie będzie tak bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Zdaje się jednak, że korzysta aktualnie sporo z przywileju bycia bratem Leona XIV. W innych okolicznościach do jego spotkania z Trumpem mogłoby w ogóle nie dojść.

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Papież Leon XIV i prezydent USA Donald Trump ISABELLA BONOTTO/JULIA DEMAREE NIKHINSON AFP

Nowy papież Leon XIV - Robert Prevost FILIPPO MONTEFORTE AFP





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