Brat papieża spotkał się na gali UFC z Trumpem. Towarzyszyła mu żona

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Papież Leon XIV, a właściwie Robert Francis Prevost, pierwszy przywódca Kościoła katolickiego z USA, wielokrotnie w swoich wypowiedziach krytykował poczynania Donalda Trumpa i jego politykę, w szczególności tę dotyczącą migrantów. Innego zdania jest, jak się zdaje, brat papieża, Louis Prevost, który utrzymuje kontakt z JD Vancem. Podczas gali UFC Freedom 250 został oficjalnie przedstawiony Donaldowi Trumpowi.

Papież Leon XIV w białym stroju i piusce siedzi obok Donalda Trumpa w garniturze i białej czapce USA.
Papież Leon XIV, Donald TrumpMassimo Valicchia/NurPhoto & Kent NISHIMURA / AFPAFP

JD Vance już wcześniej chętnie pokazywał się w Watykanie u boku papieskiego brata, Louisa Prevosta i jego żony, Deborah. Starszy z rodzeństwa Prevostów nigdy nie ukrywał swoich poglądów - uważa się ze zwolennika polityki Donalda Trumpa, czym mocno różni się od aktualnej głowy Kościoła.

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Brat papieża poznał Donalda Trumpa

Z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa w Białym Domu odbyła się gala UFC Freedom 250. Dobry przyjaciel prezydenta, szef UFC Dana White, postanowił zorganizować wielkie wydarzenie z walkami o mistrzowskie pasy. Na gali pojawili się m.in. prezydent Karol Nawrocki czy Mark Zuckerberg.

Oprócz nich na wielkie świętowanie załapali się także Louis i Deborah Prevost, czyli brat obecnego papieża i jego żona. Ci w ostatnim czasie stali się politycznie mocno zaangażowani w ruch MAGA i otwarcie wspierają politykę Trumpa. Dotychczas znali się osobiście z bardziej religijnym JD Vancem, a teraz wiceprezydent USA przedstawił ich gospodarzowi Białego Domu. 

Leon XIV potępił polityczne działania Trumpa

O ile brat papieża wspiera politykę MAGA, o tyle innego zdania o niej jest czuwający nad Kościołem sam Leon XIV. Od początku swojego pontyfikatu jasno określił swoje potępienie dla polityki Trumpa ws. migracji czy podejścia do ludobójstwa w strefie Gazy. 

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Bracia są ze sobą bardzo blisko, a sam Louis twierdził wcześniej, że ze względu na różnice światopoglądowe między nim a papieżem, nie będzie tak bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Zdaje się jednak, że korzysta aktualnie sporo z przywileju bycia bratem Leona XIV. W innych okolicznościach do jego spotkania z Trumpem mogłoby w ogóle nie dojść.

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Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Mężczyzna w szatach papieskich trzyma dokumenty i stoi obok mężczyzny w garniturze z amerykańską flagą w klapie, w tle rozmyty tłum ludzi.
Papież Leon XIV i prezydent USA Donald TrumpISABELLA BONOTTO/JULIA DEMAREE NIKHINSONAFP
Duchowni w strojach liturgicznych na balkonie, jeden z nich trzyma dokument, a drugi mikrofon. Tło stanowi czerwona zasłona.
Nowy papież Leon XIV - Robert PrevostFILIPPO MONTEFORTEAFP


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