Boruc nie miał zamiaru dłużej tego ukrywać. "Nie mieliśmy kontaktu"

Amanda Gawron

Artur Boruc, legenda polskiej piłki nożnej, zdobył się na wyjątkowo szczere wyznanie. W rozmowie z Żurnalistą były bramkarz reprezentacji Polski opowiedział o trudnej relacji z synem z poprzedniego związku, przyznając wprost, że nie podołał roli ojca i do dziś ich kontakt jest mocno ograniczony.

Piłkarz w bramkarskim stroju drużyny Legia Warszawa z pochyloną głową, na tle rozmytych trybun stadionu, widoczne krótkie włosy oraz tatuaż na szyi.
Artur BorucAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News

Artur Boruc to jedna z ikon polskiego futbolu XXI wieku. Przez lata był filarem reprezentacji Polski, z którą wystąpił na mistrzostwach świata i Europy, a jego charakterystyczny styl i charyzma uczyniły go jednym z najbardziej rozpoznawalnych bramkarzy w kraju. W karierze klubowej reprezentował m.in. Legię Warszawa, Celtic Glasgow, Fiorentinę i AFC Bournemouth, zdobywając mistrzostwa, puchary i uznanie kibiców w kilku ligach. Choć dziś jest już sportowym emerytem, wciąż budzi zainteresowanie nie tylko ze względu na osiągnięcia, ale też życie prywatne.

Boruc wielokrotnie podkreślał, że mimo intensywnej kariery rodzina zawsze była dla niego priorytetem. Obecnie tworzy ją z Sarą Boruc-Mannei, z którą uchodzą za jedną z najbardziej rozpoznawalnych par polskiego show-biznesu. Małżonkowie chętnie pokazują w mediach społecznościowych codzienność, wspólne podróże i rodzinne rytuały, akcentując wagę bliskości i wzajemnego wsparcia.

Artur Boruc szczerze o relacjach ze starszym synem

Wspólnie wychowują dwoje dzieci: córkę Amelię, urodzoną w 2010 roku, oraz syna Noah, który przyszedł na świat w 2019 roku. Zarówno Artur, jak i Sara mają także dzieci z wcześniejszych związków. Projektantka biżuterii jest mamą 20-letniej Oliwii, natomiast były bramkarz reprezentacji Polski ma 17-letniego syna Aleksandra z małżeństwa z Katarzyną Modrzewską. Ich związek zakończył się w 2009 roku, a po rozstaniu przez kilka lat media żyły głośnym sporem o alimenty i wzajemnymi oskarżeniami.

Mimo burzliwej przeszłości Boruc stara się dziś skupiać na teraźniejszości. W podcaście Żurnalisty zdobył się jednak na szczere wyznanie dotyczące relacji z synem z poprzedniego związku. Zapytany wprost, czy podołał roli ojca, nie unikał trudnych słów. Przyznał, że w przypadku Aleksandra absolutnie mu się to nie udało, a kontakt z nastolatkiem od lat jest bardzo utrudniony.

"Nie, jeśli chodzi o Aleksa, absolutnie nie. Nie mieliśmy kontaktu, do dziś dzień jest bardzo utrudniony, więc no... (...) Staram się jak najbardziej, oczywiście" - wyznał.

Sportowiec w jasnozielonej koszulce sportowej z logotypami i flagą Polski na piersi, stojący na tle rozmytego stadionu z trybunami i widownią.
Artur BorucGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Bramkarz w żółtym stroju reprezentacji Polski w trakcie meczu piłki nożnej, gestykulujący w kierunku boiska, na tle rozmytego stadionu.
Artur BorucIwańczuk/REPORTEREast News
Artur i Sara Borucowie
Artur i Sara BorucowieRobert NieznanickiAKPA
