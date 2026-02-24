Boniek "zaczepił" publicznie Najmana. Błyskawiczna odpowiedź "Cesarza"

O pojedynku Zbigniewa Bońka i Marcina Najmana mówiło się już od ładnych paru lat. Pomysł zaczął kiełkować przed dwoma laty i początkowo niewiele wskazywało na to, że panowie mieliby ścigać się akurat na motocyklach. W grę wchodziły gokarty, ewentualnie rowery. "Na rowerach to jest dziecinada. To są poważni, eleganccy ludzie. Zbyszek na rowerze? No jak to będzie wyglądać, no?" - oznajmił wówczas Marcin Najman w Kanale Sportowym. Boniek ripostował w swoim stylu: "Ty na damskim, a ja na męskim rowerze. Powiem jedną rzecz. Marcin, niemożliwe, żebyśmy się mogli zmierzyć na motorach. To jest zbyt ryzykowne. Ja już przestałem grać w piłkę. Ty masz przed sobą sto walk…".

W grudniu ubiegłego roku kibice wreszcie się doczekali i poznali oficjalną datę ich pojedynku. "Dzień przed meczem z Albanią, czyli 25 marca 2026 roku. Wielki wyścig Zbigniew Boniek vs. Marcin Najman. Transmisja w Kanale Sportowym" - obwieścił w serwisie X Mateusz Borek, współzałożyciel i jeden z właścicieli KS. Najman natychmiast odpowiedział: "Tu nie chodzi o to, kto zostanie zwycięzcą. Bo to wszyscy wiedzą. Chodzi o to, czy uda się Zbigniewowi nie zostać zdublowanym".

Jak doszło do tego, że Boniek zmienił zdanie i odstawił rower, a zgodził się na motocykl? Tego nie wiemy. Argumenty musiały być jednak wagi ciężkiej, bo honorowego prezesa Polski Związek Piłki Nożnej nie tak łatwo przekonać do zmiany raz obranej wizji. Trzy tygodnie przed wyścigiem "Zibi" skończy 70 lat. Najman ma 46 i mógłby być jego synem. Ta różnica pokoleń tylko podsyca emocje.

Boniek i Najman podgrzewają atmosferę. Taka wymiana zdań publicznie na krótko przed pojedynkiem

Teraz Boniek i Najman postanowili podgrzać atmosferę przed eventem. W poniedziałek emocje znów sięgnęły zenitu. W związku z sytuacją w Meksyku Najman napisał: "Żona namawia mnie na wczasy w Meksyku. Ładnie tam? Byliście?".

Boniek długo nie czekał i zaczepił swojego oponenta w sieci: "Chłopie trenuj, bo zbliża się termin naszego pojedynku. Chcesz przegrać?". Odpowiedź "Cesarza" była błyskawiczna: "A już się martwiłem, że zapomniałeś. Tak, marzec to trudny miesiąc dla Prezesa będzie. 25 marca prawdziwy test. Będę gotowy! Idę po Ciebie!".

