Boniek reaguje ws. Nawrockiego. I to jak. Sensacyjna "propozycja"

Znany ze swoich pięściarskich popisów, a następnie przodowania w świecie freak fightów Marcin Najman bardzo chętnie zabiera głos w sprawach dotyczących kwestii geopolitycznych. Tak było i tym razem.

A wszystko zaczęło się od słów Donalda Trumpa. - My nigdy ich nie potrzebowaliśmy - mówił prezydent Stanów Zjednoczonych, wspominając o interwencji wojsk NATO w Afganistanie, gdzie służyły ponad 33 tysiące polskich żołnierzy.

Dlatego też na tą wypowiedź zareagował Karol Nawrocki. - Nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę. W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil. Na zawsze zostaną w naszej pamięci! - napisała w krótkim oświadczeniu głowa naszego państwa.

Jego reakcja nie przypadła do gustu Marcinowi Najmanowi, który wprost skrytykował prezydenta RP.

Absolutnie spóźniona reakcja prezydenta Karola Nawrockiego na haniebne słowa Prezydenta Trumpa na temat żołnierzy sojuszu NATO w tym polskich żołnierzy. Na elementarny brak poszanowania ofiary jaką złożył polski żołnierz! Sam wpis również bojaźliwy i nie ukazujący wprost do czego pan prezydent Nawrocki się odnosi

I dodał: - Jakże marnie to wygląda na tle reakcji choćby premiera Starmera i wezwania Donalda Trumpa do natychmiastowych przeprosin brytyjskich poległych żołnierzy. Prezydentem się jest, a nie bywa. Brakło refleksu, albo odwagi. A sam wpis prezydenta Nawrockiego… Już lepiej było nic nie zamieszczać.

Marcin Najman skrytykował Karola Nawrockiego. Zbigniew Boniek ruszył z odpowiedzią

To jednak nie zakończyło całego tematu, bo do akcji wkroczył lubiący wchodzić we wzajemną polemikę z Marcinem Najmanem Zbigniew Boniek. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej żartobliwie rzucił sensacyjną propozycję dotyczącą... walki Nawrocki kontra Najman.

Walka stulecia N vs N. TOP. Kto wygra?

- Naprawdę masz wątpliwości Zbychu? - odpowiedział mu Marcin Najman.

A biorąc pod uwagę ciągłe treningi Karola Nawrockiego i jego bokserskie doświadczenie z ringu, z przymrużeniem oka można by spytać, w czyje zwycięstwo tak mocno wierzy "El Testosteron".

