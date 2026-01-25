Boniek reaguje ws. Nawrockiego. I to jak. Sensacyjna "propozycja"

Partner merytoryczny: Eleven Sports

Marcin Najman kolejny raz zamieścił w sieci polityczny wpis, krytykując prezydenta RP Karola Nawrockiego za jego reakcję na ostatnie słowa swojego odpowiednika z USA - Donalda Trumpa. Z tej okazji nie mógł nie skorzystać Zbigniew Boniek. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej odniósł się do stanowiska "Cesarza freak fightów", pisząc o humorystycznej, acz przy tym i sensacyjnej "propozycji".

Dwóch mężczyzn, po lewej stronie osoba w sportowym stroju Polski, trzymająca butelkę wody na tle zielonej murawy, po prawej stronie mężczyzna w garniturze i płaszczu na tle neutralnego otoczenia.
Na zdjęciu były prezes PZPN Zbigniew Boniek oraz prezydent RP Karol NawrockiPRZEMEK SWIDERSKI/REPORTER / Filip Naumienko/REPORTERReporter

Znany ze swoich pięściarskich popisów, a następnie przodowania w świecie freak fightów Marcin Najman bardzo chętnie zabiera głos w sprawach dotyczących kwestii geopolitycznych. Tak było i tym razem.

A wszystko zaczęło się od słów Donalda Trumpa. - My nigdy ich nie potrzebowaliśmy - mówił prezydent Stanów Zjednoczonych, wspominając o interwencji wojsk NATO w Afganistanie, gdzie służyły ponad 33 tysiące polskich żołnierzy.

    Dlatego też na tą wypowiedź zareagował Karol Nawrocki. - Nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę. W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil. Na zawsze zostaną w naszej pamięci! - napisała w krótkim oświadczeniu głowa naszego państwa.

    Absolutnie spóźniona reakcja prezydenta Karola Nawrockiego na haniebne słowa Prezydenta Trumpa na temat żołnierzy sojuszu NATO w tym polskich żołnierzy. Na elementarny brak poszanowania ofiary jaką złożył polski żołnierz! Sam wpis również bojaźliwy i nie ukazujący wprost do czego pan prezydent Nawrocki się odnosi
    stwierdził "El Testosteron"

    I dodał: - Jakże marnie to wygląda na tle reakcji choćby premiera Starmera i wezwania Donalda Trumpa do natychmiastowych przeprosin brytyjskich poległych żołnierzy. Prezydentem się jest, a nie bywa. Brakło refleksu, albo odwagi. A sam wpis prezydenta Nawrockiego… Już lepiej było nic nie zamieszczać.

    Marcin Najman skrytykował Karola Nawrockiego. Zbigniew Boniek ruszył z odpowiedzią

    To jednak nie zakończyło całego tematu, bo do akcji wkroczył lubiący wchodzić we wzajemną polemikę z Marcinem Najmanem Zbigniew Boniek. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej żartobliwie rzucił sensacyjną propozycję dotyczącą... walki Nawrocki kontra Najman.

    Walka stulecia N vs N. TOP. Kto wygra?
    zapytał

    - Naprawdę masz wątpliwości Zbychu? - odpowiedział mu Marcin Najman.

    A biorąc pod uwagę ciągłe treningi Karola Nawrockiego i jego bokserskie doświadczenie z ringu, z przymrużeniem oka można by spytać, w czyje zwycięstwo tak mocno wierzy "El Testosteron".

    Mężczyzna w garniturze z krawatem, uśmiecha się szeroko, tło jest jednolite, rozmyte, z mikrofonami ustawionymi w tle.
    Karol NawrockiMarysia Zawada/REPORTEREast News
    Mężczyzna w średnim wieku w eleganckim garniturze siedzi na stadionowych krzesełkach, podpiera głowę ręką, widoczna bransoletka na nadgarstku i plakietka na smyczy. W tle częściowo widoczne inne osoby i oznaczenia stadionowe.
    Zbigniew BoniekGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
    Marcin Najman
    Marcin NajmanAgencja SE/East NewsAFP
