Boniek publicznie zwrócił się do żony. Kibice od razu zauważyli jedno. Czegoś zabrakło

Zbigniew Boniek nigdy nie był typem skrytego człowieka. Były prezes PZPN regularnie dzieli się w sieci swoimi opiniami na temat bieżących wydarzeń, a także szczegółami ze swojego życia prywatnego.

Fani nie muszą śledzić jednak profili "Zibiego", aby wiedzieć, jak ten zwykł zwracać się do żony. Wiesława Boniek od lat jest nazywana przez męża "Grubą". W pseudonimie brzmiącym jak obelga nie należy się natomiast doszukiwać złośliwości.

- Całe życie ona mówi do mnie "Gruby", a ja do niej "Gruba". Wydaje mi się to bardzo sympatyczne. Pamiętam, że mój teść zawsze powtarzał: "Nie chwal dnia przed zachodem słońca, nie chwal żony przed śmiercią". Mimo to uważam, że spokojnie mogę ją pochwalić - tłumaczył Boniek genezę zwrotu wiele lat temu na łamach "Playboya".

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Boniek zaskoczył w urodziny żony. Fani od razu zauważyli

Otwartość Bońka w temacie żony poskutkowała tym, że dziś kibice znają ją głównie pod pseudonimem, a nie z imienia. Kobieta najwidoczniej nie ma z tym problemu, bowiem niedawno w czerwcu świętowała z mężem 50. rocznicę ślubu.

Wtorek, 14 lipca, jest jednak dla niej kolejnym wyjątkowym dniem - Wiesława obchodzi 70. urodziny. Zbigniew Boniek nie mógł przejść obojętnie obok święta żony i, jak co roku, opublikował dla niej życzenia urodzinowe na platformie X. W tym roku zaskoczył nie tylko ją.

- Pani Wiesia dzisiaj obchodzi kolejne urodziny. Ile to już lat... a zaczęło się w VI LO w Bydgoszczy, naszym rodzinnym mieście - napisał.

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Ku zdziwieniu znacznej części fanów, Boniek zrezygnował z żartobliwego określenia żony "Grubą" i zamiast tego przywołał wspomnienie ze szkoły, do której wspólnie uczęszczali. "A co z Grubą?", "Dziś tak ładnie, nie Gruba? Wszystkiego zdrowego" - czytamy w sekcji komentarzy.

Nie ma złudzeń, że związek Zbigniewa i Wiesławy Bońków jest jednym z najtrwalszych w świecie polskiego sportu. Para może pochwalić się trójką dorosłych dzieci, a także siedmiorgiem wnucząt. Kobieta zawsze stała murem za byłym piłkarzem i bez zastanowienia pakowała walizki za każdym razem, gdy ten podejmował decyzję o transferze do innego klubu.

Zbigniew Boniek z żoną, Wiesławą Piotr Fotek/REPORTER East News

Zbigniew Boniek Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Zbigniew Boniek PIOTR KAMIONKA/REPORTER East News





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