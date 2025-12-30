Boniek nie mógł postąpić inaczej. Jasna deklaracja ws. WOŚP. Wystarczyły dwa słowa

Początek nowego roku to czas, który wielu osobom w naszym kraju kojarzy się ze zintensyfikowanymi działaniami największej polskiej inicjatywy charytatywnej - Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już teraz wiemy, że zbliżający się coraz większymi krokami finał 34. edycji tej akcji odbędzie się 25 stycznia 2026 roku.

Akcja ta, choć w swoim założeniu niezwykle szlachetna, wywołuje bardzo wiele emocji, zarówno tych pozytywnych, jak również negatywnych. Zdecydowanie jest ona jednak okazją do bezpośredniego zaangażowania znanych osób, które już nie raz niosły pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują.

Również gwiazdom środowiska sportowego działania inicjatywy Jurka Owsiaka nie są obce. W dzieło niesienia pomocy angażowali się już tacy giganci jak: Robert Lewandowski, Iga Świątek, Piotr Żyła, Marcin Gortat i wielu innych. W tym zacnym gronie nie zabrakło także specjalnego miejsca dla Zbigniewa Bońka.

Zbigniew Boniek z wyjątkowym "darem" dla WOŚP. Taka okazja nie zdarza się często

Wielu sportowców decyduje się na wystawienie konkretnych przedmiotów pamiątkowych, które nieodłącznie kojarzą się z ich zawodową działalnością. Legendarny reprezentant Polski poszedł jednak o krok dalej i w ramach 33. finału WOŚP postanowił wystawić na licytację... samego siebie.

Wraz z Wiceprezydentem Miasta Łódź - Adamem Pustelnikiem - postanowili oni w dość nietuzinkowy sposób nagrodzić najhojniejszego z darczyńców. Wygrany ich licytacji miał bowiem możliwość obejrzenia meczu piłkarskiego lokalnego Widzewa wraz z Bońkiem i Pustelnikiem.

"To niepowtarzalna okazja, by przeżyć sportowe emocje i wspomóc szczytny cel. Grajcie, licytujcie" - pisał wówczas Pustelnik na swoim profilu na platformie "X" (dawniej Twitter). Były piłkarz również udostępnił ów wpis, komentując go słowami "Tak jest" oraz emotikoną kciuka uniesionego ku górze.

Kibice podeszli do tej inicjatywy bardzo entuzjastycznie. Licytacja, której współautorem był Zbigniew Boniek z godziny na godzinę uzyskiwała coraz większą sumę. W końcu zatrzymała się ona na całkiem imponującej kwocie 20.250 złotych, która w całości przekazana została na szczytny cel.

