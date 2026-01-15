Boniek na kolanach. To się więcej nie powtórzyło. Sceny na polskiej ziemi

69-latek pochodzący z Bydgoszczy należy do grona najwybitniejszych polskich piłkarzy w historii. Na taki status zapracował on sobie licznymi sukcesami i to nie tylko na krajowym podwórku. Starszej daty kibice ze wzruszeniem wspominają zwłaszcza międzynarodową przygodę popularnego "ZiBiego". Dla Juventusu oraz Romy rozegrał łącznie ponad sto spotkań, w których strzelił kilkadziesiąt goli. Następnie rozpoczął się trenerski rozdział legendy.

Nawet z dala od kraju Bydgoszczanin nie zapominał o drugiej z ukochanych dyscyplin. Mamy na myśli żużel. Zbigniew Boniek w "czarnym sporcie" zakochał się ze względu na miejsce urodzenia. Funkcjonująca tam Polonia to legendarna drużyna. Do jej wychowanków należał Tomasz Gollob. I to właśnie z tym zawodnikiem związana jest szalona historia związana z ex-piłkarzem Juventusu oraz Romy. W 1999 roku utytułowany żużlowiec rozkochał w sobie kraj we Wrocławiu.

Cudowny triumf Golloba we Wrocławiu. Ale co zrobił Boniek? Szalone sceny

Podczas finału rundy Grand Prix ówczesny zawodnik Polonii wdał się w pogoń za prowadzącym Jimmy'm Nilsenem. Szwed długo prowadził, lecz reprezentant naszego kraju postawił wszystko na jedną kartę podczas ostatniego okrążenia. "Gollob, w szczycie ostatniego łuku, kontruje maszynę i decyduje się na akcję zwaną nożycami. Przycina zatem do małej, odprostowuje motocykl, dociąża jego tylną część, przyjmuje aerodynamiczną sylwetkę i… I zrobił to!" - tak opisywał wydarzenia Wojciech Koerber na łamach TVP Sport.

"Leciwy Stadion Olimpijski oszalał" - dodał dziennikarz. A wraz z kibicami sukces przyjaciela celebrował także Zbigniew Boniek. Ten bez większego namysłu padł na kolana, by na chwilę wyściskać z radości świeżo upieczonego triumfatora imprezy. Sceny te przeszły nie tylko do historii polskiego żużla, ale i całego sportu w naszym kraju (4:48 w poniższym filmie - dop.red.).

"Myślę, że to był wyczerpujący bieg. Wydaje mi się, że pokazałem trochę żużla. Oby ta forma była do końca sezonu. Chciałbym zdobyć mistrzostwo świata" - mówił sam Tomasz Gollob, również cytowany przez TVP Sport. Niestety misja się nie powiodła. Na premierowe złoto przyszło mu czekać do 2010 roku.

