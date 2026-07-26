Sezon 2026/2027 został oficjalnie rozpoczęty. Polski kluby zainaugurowały tym samym walkę o fazę zasadniczą europejskich pucharów. Jednym ekipom idzie ona bardzo dobrze, podczas gdy inne muszą borykać się z ogromnymi wyzwaniami.

Ciekawe zdanie na temat polskich ekip w europejskich rozgrywkach wyraził jeden z udziałowców Wisły Kraków - Peter Moore. Były prezes Liverpoolu uważa bowiem, iż polska piłka zasługuje na dużo większy szacunek w oczach UEFY.

- Przede wszystkim polska piłka musi nie tylko się rozwijać, ale również otrzymać od UEFA szacunek, na który zasługuje. Polska powinna mieć więcej miejsc w europejskich pucharach. Nie zdziwiłbym się, gdyby Liga Mistrzów była nadal powiększana. Przeszliśmy już z 32 do 36 drużyn. Polska zaczyna dostawać swoją szansę, ale chciałbym, żeby polskie kluby miały zagwarantowane miejsca. Można mieć nadzieję, że do 2030 roku zespoły zajmujące pierwsze i drugie miejsce w Ekstraklasie będą automatycznie trafiały przynajmniej do eliminacji Ligi Mistrzów - mówił Moore, cytowany przez portal "TVP Sport".

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Na słowa te postanowił zareagować nie kto inny jak Zbigniew Boniek, który od lat z zapartym tchem śledzi poczynania rodzimych ekip na europejskich podwórkach. Ikoniczny reprezentant Polski posłał swego rodzaju zarzut w kierunku byłego prezesa Liverpoolu.

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- On wie o czym mówi? - pyta Boniek, sugerując jednocześnie iż Moore nie jest do końca zaznajomiony z zasadami uzyskiwania kwalifikacji do europejskich trofeów.

Na słowa te bierny nie pozostał prezes "Białej Gwiazdy" Jarosław Królewski. W swoim stylu postanowił on udzielić dość kąśliwej odpowiedzi pod postem byłego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej.

- To może być dla Pana za trudne do zrozumienia. Zostawmy to - Podsumował słowa Bońka Jarosław Królewski. Póki co nie doczekaliśmy się odpowiedzi ze strony byłego prezesa PZPN-u.

Peter Moore i Jarosław Królewski (fot. X/JaroKrolewski) internet materiały prasowe

Zbigniew Boniek Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jarosław Królewski Wojciech Matusik East News





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