Boniek komentuje słowa działacza Wisły Kraków. Dosadna riposta Królewskiego

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

W rozmowie z portalem "TVP Sport" jeden z głównych udziałowców Wisły Kraków - Peter Moore - wypowiedział dość ciekawe zdanie na temat polskich klubów w europejskich pucharach. Słowa te postanowił skomentować Zbigniew Boniek, który dostrzegł pewną "lukę myślową". Bardzo szybko w obronie swojego wspólnika stanął jednak Jarosław Królewski. Prezes Wisły Kraków wyraził się pod postem Bońka w dość bezkompromisowy sposób.

Zbigniew Boniek oraz Jarosław Królewski
Zbigniew Boniek i Jarosław KrólewskiKonrad Swierad / Arena Akcji/NEWSPIX.PL / JACEK STANISLAWEK / 400mm.pl/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Sezon 2026/2027 został oficjalnie rozpoczęty. Polski kluby zainaugurowały tym samym walkę o fazę zasadniczą europejskich pucharów. Jednym ekipom idzie ona bardzo dobrze, podczas gdy inne muszą borykać się z ogromnymi wyzwaniami.

Ciekawe zdanie na temat polskich ekip w europejskich rozgrywkach wyraził jeden z udziałowców Wisły Kraków - Peter Moore. Były prezes Liverpoolu uważa bowiem, iż polska piłka zasługuje na dużo większy szacunek w oczach UEFY.

- Przede wszystkim polska piłka musi nie tylko się rozwijać, ale również otrzymać od UEFA szacunek, na który zasługuje. Polska powinna mieć więcej miejsc w europejskich pucharach. Nie zdziwiłbym się, gdyby Liga Mistrzów była nadal powiększana. Przeszliśmy już z 32 do 36 drużyn. Polska zaczyna dostawać swoją szansę, ale chciałbym, żeby polskie kluby miały zagwarantowane miejsca. Można mieć nadzieję, że do 2030 roku zespoły zajmujące pierwsze i drugie miejsce w Ekstraklasie będą automatycznie trafiały przynajmniej do eliminacji Ligi Mistrzów - mówił Moore, cytowany przez portal "TVP Sport".

Boniek komentuje słowa działacza Wisły. Szybka riposta Królewskiego

Na słowa te postanowił zareagować nie kto inny jak Zbigniew Boniek, który od lat z zapartym tchem śledzi poczynania rodzimych ekip na europejskich podwórkach. Ikoniczny reprezentant Polski posłał swego rodzaju zarzut w kierunku byłego prezesa Liverpoolu.

- On wie o czym mówi? - pyta Boniek, sugerując jednocześnie iż Moore nie jest do końca zaznajomiony z zasadami uzyskiwania kwalifikacji do europejskich trofeów.

Na słowa te bierny nie pozostał prezes "Białej Gwiazdy" Jarosław Królewski. W swoim stylu postanowił on udzielić dość kąśliwej odpowiedzi pod postem byłego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej.

- To może być dla Pana za trudne do zrozumienia. Zostawmy to - Podsumował słowa Bońka Jarosław Królewski. Póki co nie doczekaliśmy się odpowiedzi ze strony byłego prezesa PZPN-u.

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Maciej Brzeziński
Dwóch mężczyzn stoi na środku stadionu piłkarskiego trzymając koszulkę z nazwiskiem Moore oraz numerem 55, trybuny w tle są puste, a obiekt jest dobrze oświetlony naturalnym światłem.
Peter Moore i Jarosław Królewski (fot. X/JaroKrolewski)internetmateriały prasowe
Mężczyzna w średnim wieku w eleganckim garniturze siedzi na stadionowych krzesełkach, podpiera głowę ręką, widoczna bransoletka na nadgarstku i plakietka na smyczy. W tle częściowo widoczne inne osoby i oznaczenia stadionowe.
Zbigniew BoniekGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Mężczyzna w okularach ubrany na czarno stoi z zamyśloną miną, opierając dłoń o brodę.
Jarosław KrólewskiWojciech MatusikEast News


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