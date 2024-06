Boniek bez pardonu wypalił do Szczęsnego. Takie słowa przeszły mu przez gardło

Boniek stwierdził, że Szczęsny nie jest dobrym przykładem dla młodzieży

"Jedyne, co bym się doczepił to do spotkania w "Foot Trucku", kiedy poszedł z papierosem elektrycznym. Tego nie popieram, bo piłkarz może sobie popalać, bo to normalne rzeczy. Nie raz żeśmy jednego sobie zapalili" - mówił Boniek.