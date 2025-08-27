Bolesne wyznanie podopiecznej Wiktorowskiego. "Mój świat utknął w szarości"
Naomi Osaka w 2023 roku została mamą. W lipcu na świat przyszła córka jej i rapera Cordae - Shai. Choć dziewczynka od razu stała się oczkiem w głowie Japonki, ta po jej narodzinach przeżywała jeden z najtrudniejszych okresów w swoim życiu. O walce z depresją poporodową tenisistka opowiedziała w dokumencie "Naomi Osaka: Drugi Set".
Środowisko tenisowe z zaniepokojeniem wstrzymało oddech na początku 2023 roku, kiedy Naomi Osaka niespodziewanie "zniknęła" tuż przed Australian Open. Organizatorzy imprezy wyjawili, że nie byli w stanie skontaktować się z japońską zawodniczką - zaledwie kilka dni później tenisistka zabrała głos i ujawniła powód swojej absencji. Jak się wówczas okazało, zaszła ona w ciążę i musiała przyjąć do siebie wiadomość, że wkrótce zostanie matką.
Córka Osaki i rapera Cordae na świat przyszła w lipcu 2023 roku. Po narodzinach pociechy tenisistka stosunkowo szybko wróciła na kort. Nikt wówczas nie wiedział jednak, że na korcie Japonka szukała... ucieczki od depresji poporodowej. O swoich problemach czterokrotna mistrzyni wielkoszlemowa bowiem opowiedziała dopiero po czasie.
Naomi Osaka opowiedziała o depresji poporodowej
24 sierpnia swoją premierę miał film dokumentalny o utytułowanej sportsmence pod tytułem "Naomi Osaka: Drugi Set". W dokumencie tym tenisistka opowiedziała o problemach, z którymi przyszło jej się zmierzyć po przyjściu na świat jej córki.
"Szczerze mówiąc, ja również miałam bardzo ciężką depresję poporodową i nie wiedziałam, jak sobie z nią poradzić. Przed porodem wiele osób opowiadało mi o depresji poporodowej. Ale szczerze mówiąc, myślałam, że skoro jestem tak świadoma tego zjawiska, to jakoś uda mi się całkowicie uniknąć objawów. (...) Za nic w świecie nie chciałabym, żeby moja córka myślała, że jej narodziny to nic innego jak największy dar, jaki kiedykolwiek otrzymałam. Ale w tych pierwszych miesiącach czułam się jak cień samej siebie przez cały dzień. Nie wiedziałam już, kim jestem. Miałam wrażenie, że wszyscy inni poszli naprzód i żyją w kolorach. Tymczasem mój świat utknął w szarości" - ujawniła.
W przypadku potrzeby udzielenia pomocy lub rozmowy z psychologiem, skorzystaj z jednego z poniższych numerów telefonów:
Czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu telefon Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym - 800 702 222
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 121 212
Możesz też odwiedzić stronę centrumwsparcia.pl, gdzie znajduje się grafik dostępnych specjalistów: lekarzy psychiatrów, prawników i pracowników socjalnych.
W przypadku, gdy potrzebna jest natychmiastowa interwencja, zadzwoń na numer alarmowy 112.