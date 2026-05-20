Bolesne wyznanie Możdżonka. Nie do wiary, przez co przeszedł w dzieciństwie

Marcin Możdżonek to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich siatkarzy ostatnich lat. 41-latek przez wiele sezonów należał do filarów kadry, z którą sięgnął m.in. po złoty medal mistrzostw świata w 2014 roku i złoto mistrzostw Europy w 2009 roku. Dzięki znakomitym występom, Możdżonek zapisał się w historii polskiej siatkówki jako jeden z najbardziej utytułowanych zawodników swojego pokolenia.

Po zakończeniu obfitej w sukcesy sportowej kariery Możdżonek nie zdecydował się na pozostanie w siatkarskim środowisku i wybrał zupełnie inną drogę zawodową. Trzy lata temu został prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej, a z czasem coraz mocniej zaangażował się również w działalność publiczną i polityczną. W czerwcu 2025 roku dołączył do wchodzącej w skład Konfederacji partii Nowa Nadzieja, a nie tak dawno został doradcą prezydenta Karola Nawrockiego ds. klimatu i środowiska w nowo powołanej radzie.

Marcin Możdżonek w młodości był ofiarą hejtu. Tak traktowali go rówieśnicy

Na tle pozostałych polityków Marcina Możdżonka wyróżnia... jego wzrost. Mowa przecież o byłym siatkarzu, który nawet na tle kolegów wydawał się niezwykle wysoki. Ma on bowiem aż 211 cm. Dwa metry wzrostu mistrz świata z 2014 roku osiągnął jeszcze będąc uczniem szkoły podstawowej. W ósmej klasie mierzył bowiem 205 cm. Po latach wyznał, że jego wzrost był powodem, dla którego padł ofiarą hejtu ze strony rówieśników.

"Patrzyłem na nich z góry już od przedszkola. I tak, oczywiście, że były problemy. Dzieci są okrutne, ale to mnie w pewnym sensie zahartowało. To rzecz, której nie mogłem zmienić, więc musiałem ją zaakceptować. Do tego dochodziły problemy z kupnem spodni czy butów w odpowiednim rozmiarze. To był towar deficytowy" - wyjawił w rozmowie z "Super Expressem".

We wspomnianym wywiadzie 41-latek poruszył także temat swojej obecnej sytuacji zawodowej. Jak przyznał, polityką interesuje się już od dawna, jednak dopiero po zakończeniu kariery sportowej mógł w pełni skupić się właśnie na polityce. "W sporcie osiągnąłem swoje, ten etap jest zamknięty. Lubię brać odpowiedzialność, lubię rywalizację. Polityką interesowałem się zawsze. Będąc reprezentantem Polski, nie wypadało mi się wypowiadać na te tematy, ale teraz realizuję swój cel w 'życiu po życiu'" - zdradził.

