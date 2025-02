Bolesne wyznanie Marianny Schreiber. Nie mogła dłużej milczeć

Marianna Schreiber otwiera się na temat rozpadu małżeństwa z Łukaszem Schreiberem

Jakiś czas temu Schreiber postanowiła wyjść nieco ze swojej strefy komfortu i zdecydowała się na udział w programie "Królowa przetrwania". W najnowszym odcinku popularnego show 32-latka zdecydowała się na bolesne wyznanie i opowiedziała Paulinie Smaszcz o dramacie życiowym , jaki przeszła w ubiegłym roku. " Kiedy została ogłoszona nasza separacja, to myślałam, że umrę, że zawalił mi się świat. Usiadłam na kanapie i nie mogłam oddychać. Napisała do mnie jedna z gazet, co ja o tym myślę, a ja patrzyłam na to i myślałam: Ale o co tu chodzi?!" - wyjawiła.

"Dla Marianny dobro córki jest priorytetem, ale przy tym sama pragnie być szczęśliwa, jak każda z nas. Patrząc na nią i śpiewając jej "sto lat" widzę w jej oczach i uśmiechu, szczęście i nadzieję na przyszłość. Przemek patrzy na nią z taką akceptacją i podziwem, czułością i zachwytem, że mogę tylko mocno trzymać kciuki. Czas pokaże, czy będzie im dane być dla siebie darem od losu. Nie ma to znaczenia, co on robi, gdzie jest, co ma, tylko jaki jest, jakie ma życiowe wartości i podejście do ludzi, jakim jest człowiekiem, mężczyzną, partnerem. Oby to był ten wymarzony przez Mariannę, a dla Przemka ta na którą czekał całe życie" - mówiła Smaszcz w rozmowie z Plotkiem.