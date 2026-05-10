Bolesne wyznanie Lewandowskiej, nikt nie miał pojęcia. "Ryczałam jak bóbr"

Anna Lewandowska to jedna z tych WAGs piłkarskich, które swoją rozpoznawalność zawdzięczają nie tyle sławnemu partnerowi, co własnym sukcesom w życiu zawodowym. 37-latka od tego czasu odnosiła sukcesy jako karateczka, z dumą reprezentując Polskę na ważnych imprezach międzynarodowych. Na swoim koncie ma aż 38 medali mistrzostw Polski, Europy i świata. Choć brylowała w sportach walki, ostatecznie zdecydowała się jednak zakończyć karierę i dziś spełnia się przede wszystkim jako bizneswoman i trenerka fitness.

Absolutną tradycją są już organizowane przez Lewandowską obozy Camp by Ann w Dojo Stara Wieś. W ostatnich latach Anna jednak poszła o krok dalej, a kilkudniowe obozy organizuje teraz również poza granicami naszego kraju. Oprócz tego regularnie przyjeżdża do Polski na tak zwane "Healthy Days", podczas których chętne osoby mogą spędzić cały dzień w towarzystwie trenerki i jej teamu, a przy okazji zadbać o swoje zdrowie.

Anna Lewandowska zaskoczyła podczas Healthy Day w Krakowie. Opowiedziała o najbardziej bolesnej porażce w karierze

W sobotę 9 maja Anna Lewandowska i jej team zameldowali się na krakowskiej Tauron Arenie, a we wspólnym treningu udział wzięło kilkaset osób. W trakcie eventu trenerka fitness zdecydowała się na zaskakujące przemówienie, w którym opowiedziała o trudnych momentach, jakie spotkały ją w życiu. Nie zabrakło wspomnienia na temat utraty ciąży, a także jednej z najbardziej bolesnych porażek w karierze karateczki.

"Przegranie walki o wejście do ścisłego finału na mistrzostwa świata (...). To był dla mnie najważniejszy rok, najważniejszy moment "ever". Ryczałam jak bóbr, byłam poddana. W sobotę przegrałam, w niedzielę ryczałam, w poniedziałek zaczęłam trenować. (...) I następne zawody poszły lepiej. Natomiast pamiętam ten moment, byłam bardzo zrezygnowana i pamiętam, że to mnie bardzo mocno ukształtowało, że pokazało mi taki moment naprawdę chęci poddania się, a potem powiedziałam: nie, no nie, tyle pracy włożyłam, nie ma opcji" - wyznała 37-latka.

