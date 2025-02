Bolesne wyznanie legendy. Opowiedziała o walce z nowotworem

Chris Evert o walce z rakiem. "Podeszłam do tego z pokorą"

W rozmowie w We Are Tennis legendarna tenisistka postanowiła powrócić wspomnieniami do jednego z najmroczniejszych okresów w jej życiu i opowiedziała o walce z nowotworami. "Gdyby ktoś przyszedł do mnie i powiedział, że jutro umrę, nie wiem, jak bym zareagowała. Mimo to myślę, że traktowałam to jako swego rodzaju wyzwanie. Podeszłam też do tego z pokorą i myślałam, no cóż, dlaczego nie ja? Przecież połowa świata ma raka, albo połowa świata zachoruje na raka, albo tak wiele kobiet takich jak ja, zwłaszcza gdy dojdą do mojego wieku, czy to rak piersi, czy jakikolwiek inny rodzaj raka, jest całkiem prawdopodobne, że zachorujesz. Więc moja reakcja była taka, okej, więc jestem taka jak wszyscy inni" - wspomina.