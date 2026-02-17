Bolesne wyznanie Jędrzejczyk. Tak została potraktowana przez ekspartnera

Joanna Jędrzejczyk przez lata należała do ścisłej czołówki światowego MMA. Była mistrzyni UFC w wadze słomkowej zapisała się w historii tej federacji licznymi obronami pasa mistrzowskiego i efektownymi zwycięstwami. W 2022 roku, po przegranej walce z Weili Zhang, polska zawodniczka niespodziewanie ogłosiła przejście na sportową emeryturę. Decyzja ta zamknęła wyjątkowy rozdział w jej karierze, ale jednocześnie otworzyła nowy etap w życiu.

Były partner namawiał Joannę Jędrzejczyk do sportowej emerytury. Tak zareagowała

Od tamtej pory media coraz częściej skupiają się na życiu prywatnym "JJ". Była mistrzyni UFC spełnia swoje wielkie marzenia, podróżuje po świecie i wspiera młodych sportowców. Głośno jest także o jej życiu miłosnym - w przeszłości 38-latka miała kilku partnerów, obecnie jednak cieszy się z życia singielki i podkreśla swoją niezależność. W podcaście "W stylu Krychowiaka", prowadzonym przez Grzegorza Krychowiaka, utytułowana fighterka opowiedziała o swoich miłosnych doświadczeniach. Jak się okazuje, nie wszystkie były szczęśliwe.

Szczególnie trudny okazał się moment, gdy jej kariera nabrała rozpędu. Po sześciu latach narzeczeństwa partner niespodziewanie zapragnął ślubu i dzieci, tym samym nakłaniając ją do przedwczesnego zakończenia kariery. "Zaczęła mi kariera klikać, zaczęłam zarabiać pieniądze, zdobyłam popularność i nagle było: "Hej, dawaj się w końcu chajtajmy, zróbmy sobie dzieci". A ja pytam: "Teraz? Gdy zawieszę karierę, może się nigdy nie powtórzyć coś, na co czekałam tyle lat?" I wiesz, ktoś mi powie: "No to nie narzekaj teraz, że nie wiem, nie masz dzieci, bo jesteś sama". Ale naprawdę jest mi z tym okay. I wiesz, to są trudne tematy, o których często kobiety, które osiągnęły sukcesy, nie chcą mówić. A ja chcę o tym mówić" - przyznała.

Jędrzejczyk podkreśliła też, że jest kobietą wrażliwą, której - jak sama mówi --boją się mężczyźni. "Ja też śmiało o tym mówię, że często słyszę, że faceci się boją kobiet sukcesu, a ja znam wiele kobiet sukcesu i jesteśmy normalnymi istotami. Ale często problemem jest to, że kobieta osiągnęła lepszy sukces; że kobieta zarabia więcej" - oznajmiła.

W przeszłości głośno było o jej związku z Przemysławem Butą, później spotykała się z Mateuszem Zarankiewiczem. Dziś jednak zapewnia, że chce być przede wszystkim kobietą niezależną.

Joanna Jędrzejczyk Jason Silva/AGIF AFP

Joanna Jędrzejczyk AKPA

Joanna Jędrzejczyk Artur Zawadzki/REPORTER East News

Igor Marcondes - Ignacio Buse. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport