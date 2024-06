Bolesne wyznanie gwiazdy polskiej siatkówki. "Mieszkałam w garażu"

Małgorzata Glinka-Mogentale szczerze o pobycie w Cannes. Wcale nie było tak kolorowo

"Miałam takie Cannes, że mieszkałam w garażu. Wszyscy myślą, a pojechała do Cannes, ale super, na pewno codzienne w kasynie i na czerwonym dywanie. Tam w ogóle była taka polityka w tym Cannes, pani prezes uważała, że wszyscy muszą być w jednym miejscu, jednym hotelu przez cały rok. Jak ja to usłyszałam, ja to takich klimatów nienawidzę... Ja mogę być dyspozycyjna, oczywiście, ale nie 24 godziny na dobę. Ja muszę wyjść, odciąć się i przy kontrakcie zaznaczyłam, że ja nie będę mieszkała w tym hoteliku. (...) Znaleźli mi takie mieszkanie u takiej Francuzki, no piękny był widok, z takimi tarasami, z kolumnami marmurowymi, ale ja mieszkałam w garażu. Miałam taką kuchenkę małą, kanapę i ja nie chciałam do tego hotelu tam, ja wolałam w garażu. Bo tam bardzo drogie są domy, mieszkania do wynajęcia... No mieszkałam w garażu" - opowiedziała.