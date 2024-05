Bolesne wyznanie byłego piłkarza. Jego córka cudem uniknęła śmierci

Jack Wilshere nie jest postacią anonimową dla fanów futbolu, którzy śledzą angielską ekstraklasę. Pochodzący ze Stevenage zawodnik pierwszy profesjonalny kontrakt podpisał w 2008 roku i został wówczas piłkarzem Arsenalu. W barwach tego zespołu występował przez równo dekadę, jednak w międzyczasie trafił na wypożyczenie do Bolton Wanderers i Bournemouth. Po zakończeniu współpracy z "Kanonierami" występował jeszcze w West Hamie United i Bournemouth, a w 2022 roku przeniósł się do Danii, gdzie zasilił szeregi zespołu Aarhus. Jeszcze w tym samym roku zakończył on karierę piłkarską i został szkoleniowcem. Od tamtej pory spełnia się w roli głównego trenera młodzieżowej ekipy Arsenalu do lat 18.

