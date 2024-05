Bolesne wyznanie Adama Małysza. "Orzeł z Wisły" ujawnia po latach

Adam Małysz przed laty został perfidnie oszukany. Stracił sporo pieniędzy

"Przyszła do mnie kobieta i prosiła o pomoc, bo ma chore dziecko i potrzebuje operacji. Ja pamiętam dom budowaliśmy wtedy i akurat miałem pieniądze dla pracowników, którzy tam mi sprzątali i ten. No i ja jej dałem wtedy te pieniądze. To było chyba w 2002 roku, to było około 4500 złotych. (...) Ja ją trochę znałem, bo to nie, że sąsiadka, ale trochę ją tam gdzieś znałem. Padał wtedy deszcz, było błoto, klęczała i prosiła, że oni wszystko oddadzą, że mąż jedzie za granicę, że będzie pracował i tak dalej. Nie byłem w stanie po prostu jej odmówić. Wszyscy stali, ci pracownicy, patrzyli się, no i to było naprawdę coś takiego, że mnie strasznie wtedy ruszyło. No i później okazało się, że mnie oszukała" - ujawnił.