Bohaterski czyn znanego sportowca. Uratował mężczyznę z płonącego auta

Spojrzałem w prawo i pod mostem stał samochód i płonął. Pomyślałem, że to duże ryzyko i że auto może wybuchnąć w każdej chwili. Ale kierowca mojego Ubera podszedł od razu do tego pojazdu, otworzył drzwi i zobaczyliśmy, że kierowca żyje, ale nie może się ruszyć. Samochód cały czas płonął i próbowaliśmy go wyciągnąć. W końcu się udało i właśnie wtedy go podniosłem. Krwawił, zostawiając ślady na mojej koszuli. Niosłem go przez 10-15 metrów. (...) Policjanci powiedzieli nam, że uratowaliśmy życie człowiekowi. Nie byłby w stanie samemu wydostać się z tego pojazdu

~ przyznał.