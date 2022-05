Bogdan Wenta w szpitalu po wypadku na rowerze. Komunikat urzędu miasta

Urząd Miasta Kielce wydał komunikat o stanie zdrowia prezydenta Kielc Bogdana Wenty. Wczoraj trafił on do szpitala, po wypadku rowerowym, do którego doszło, gdy były piłkarz ręczny wracał z pracy do domu.

Poinformowano, że skończyło się na złamaniach i życiu Wenty nie zagraża niebezpieczeństwo. Dziś prezydent Kielc ma przejść operację.

Komunikat o stanie zdrowia prezydenta Kielc Bogdana Wenty

"W dniu 11 maja prezydent Kielc Bogdan Wenta uległ wypadkowi na rowerze. Do zdarzenia doszło na ul. Ściegiennego w godzinach popołudniowych, podczas gdy prezydent wracał z pracy w Urzędzie Miasta do domu.

Na skutek upadku doszło do złamania lewej łopatki bez zwichnięcia stawu ramiennego oraz złamania żebra lewego, a także kilku niegroźnych stłuczeń i otarć. Prezydent jechał w kasku, dzięki czemu nie doszło do żadnych obrażeń głowy. Po zdarzeniu prezydentowi udzielono pomocy na SOR-ze jednego ze szpitali w Kielcach.

Reklama

Stan zdrowia Prezydenta jest dobry. Dzisiaj tj. 12 maja prezydent Bogdan Wenta przejdzie operację. O ile zaistnieje taka konieczność Prezydent pozostanie 1 do 2 dni w szpitalu, a następnie do zdrowia będzie dochodził w domu.

Prezydent Kielc Bogdan Wenta serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które skierowały do niego życzenia szybkiego powrotu do zdrowia".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. ME w piłce ręcznej. Andrzej Kraśnicki dla Interii: Chciałem jechać do Budapesztu. Wideo INTERIA.TV

Bogdan Wenta - utytułowany zawodnik i trener. Obecnie prezydent Kielc

Wenta to były piłkarz ręczny. W polskiej reprezentacji grał w latach 1981 - 1994. Z kolei od 1997 do 2000 roku reprezentował Niemcy.

Po zakończeniu kariery został trenerem. W 2004 roku objął kadrę Polski i przez osiem lat prowadził ją z sukcesami. W 2007 roku jego podopieczni zostali wicemistrzami świata, a dwa lata później zdobyli brązowy medal. Później prowadził też Vive Targi Kielce.

Obecnie Wenta koncentruje się na pracy w polityce. W 2014 roku dostał się do Parlamentu Europejskiego, a cztery lata później został prezydentem Kielc.