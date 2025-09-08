Błyszczą w kadrze, ale to nie wystarcza. Możdżonek nagle przemówił, przekaz jest jednoznaczny

Wrzesień wypełniony jest emocjami związanymi z występami reprezentacji Polski na arenach międzynarodowych. I to w różnych dyscyplinach sportowych. Dopiero co w Tajlandii zakończyły się mistrzostwa świata, na których nasze siatkarki dotarły do ćwierćfinału. W najbliższy weekend na Filipinach rusza natomiast męski mundial, na którym polscy siatkarze będą walczyli o odzyskanie tytułu mistrza świata.

Najwięcej uwagi kibiców skupia się na dwóch dyscyplinach. Chodzi naturalnie o naszych piłkarzy, którzy pod wodzą Jana Urbana walczą o awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Sporym zainteresowaniem cieszy się również udział Polski na Eurobaskecie, na którym "polska" grupa swoje spotkania rozgrywała w katowickim Spodku.

Na przestrzeni ostatnich dni w Polsce objawiły się dwie gwiazdy. Łączy ich to, że w pewnym momencie zostali naturalizowani oraz na co dzień nie posługują się językiem polskim. Urodzony w USA Jordan Loyd w niektórych spotkaniach wręcz w pojedynkę zapewniał polskim koszykarzom kolejne zwycięstwa, co pozwoliło awansować do 1/4 finału. U piłkarzy z kapitalnej strony pokazuje się Matty Cash. Podczas wrześniowej przerwy na reprezentację wychowany w Anglii defensor strzelił dwie bramki, czym walnie przyczynił się do remisu 1:1 z Holandią oraz niedzielnym triumfem 3:1 nad Finlandią.

Nie wszyscy są zadowoleni z obecności naturalizowanych zawodników w reprezentacji Polski. Głównym powodem brak znajomości języka

Nie wszystkim kibicom obecność Loyda i Casha w kadrach narodowych przypadła do gustu. Jest to rzecz jasna pokłosiem wspomnianego już braku znajomości języka angielskiego. Obaj udzielają wywiadów wyłącznie po angielsku. W przypadku Loyda jest to oczywiste - koszykarz polski paszport otrzymał tuż przed Eurobasketem, a wtajemniczeni wiedzą, że praktyka naturalizowania amerykańskich koszykarzy przez europejskie federacje nie jest niczym nowym. Cash jednak reprezentuje barwy Polski od końcówki 2021 roku i wciąż nie mówi po polsku.

Cała sprawa była przedmiotem dyskusji w studiu TVP Sport po zakończeniu spotkania Polski z Finlandią. Mateusz Borek rzekł wówczas następująco. - Mój umysł tego nie ogarnia - dlaczego jest taka bezinteresowna miłość do Loyda, który nie mówi po polsku, a cały czas dyskutujemy o polszczyźnie Matty'ego Casha? - skwitował dziennikarz.

Inny pogląd od dziennikarza miał Artur Wichniarek, który niejako wziął w obronę przede wszystkim Casha. - Zawsze mamy taką cechę, że będziemy się do czegoś przyczepiać. Ja nigdy takiej cechy nie miałem. Dlatego dla mnie nie ma różnicy, czy Matty Cash mówi po polsku, czy nie. Jeżeli on mówi piłkarskim językiem takim jak w Rotterdamie, to wszystko mu wolno - stwierdził były reprezentant Polski.

W poniedziałek swoje zdanie na ten temat postanowił wygłosić Marcin Możdżonek. Były reprezentant Polski w siatkówce, a aktualnie prezes Naczelnej Rady Łowieckiej i członek Konfederacji nie miał zamiaru stawać w obronie sportowców. W swoich słowach przytoczył również przykład "kolegi po fachu" Wilfredo Leona, w przypadku którego cała sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

To, że obaj nie mówią po Polsku jest słabe. Grają świetnie, to fakt, ale wyrazem szacunku dla naszego kraju i kibiców byłoby połączenie obu tych rzeczy. Wilfredo Leon to po prostu zrobił.

