Błachowicz pokazał zdjęcia z centrum Warszawy. Nie uwierzycie, co tam robił

"Nie każdy bohater nosi pelerynę" - słowa te doskonale opisują Jana Błachowicza, który zachwyca kibiców nie tylko swoimi osiągnięciami w oktagonie, ale i działalnością charytatywną.

Niedawno polski zawodnik UFC pojawił się na streamie u "Łatwoganga", który zebrał ponad 282 miliony złotych na rzecz fundacji Cancer Fighters. Błachowicz przyłączył się wówczas do akcji i zgolił głowę na łyso w geście solidarności z dzieciakami chorymi na nowotwory. Oprócz tego zadeklarował także jako pierwszy, że wspólnie z Borysem "Bedoesem 2115" Przybylskim i influencerem za darmo weźmie udział w reklamie firmy, która wpłaci największe pieniądze. Na tym nie kończy się jednak jego pomoc.

Wzruszający gest Błachowicza. Zaskoczył wszystkich w centrum miasta

We wtorek, 12 maja, Błachowicz opublikował na swoim Instagramie zdjęcia z centrum Warszawy. Wizyta 43-latka w tym miejscu stolicy okazała się nie być przypadkowa, bowiem pomagał on tam w akcji fundacji Daj Herbatę w rozdawaniu posiłków osobom doświadczającym kryzysów bezdomności.

- Każdy z nas zasługuje na pomocną dłoń. Na gest, który potrafi zmienić czyjś dzień. Bo właśnie to buduje człowieczeństwo - empatia i brak obojętności wobec tych, którzy najbardziej tego potrzebują - podpisał zdjęcia.

- [Fundacja] Daj Herbatę wspiera osoby doświadczające bezdomności. Co tydzień, w poniedziałki przy Dworcu Centralnym w Warszawie, organizowane jest wydawanie posiłków. To miejsce, gdzie każda para rąk do pracy ma znaczenie i nigdy nie jest ich za wiele - przedstawił szczegóły działalności charytatywnej.

Błachowicz lubi wspierać szczytne inicjatywy niosące pomoc. Kilka miesięcy temu przyłączył się do akcji charytatywnej dla Poli Omielańczuk - "Wspieram Polę, golę brodę", w sierpniu zeszłego roku wziął udział w biegu "Get up and run" dla Marka Piotrowskiego, a po wygranej w programie "Azja Express" w 2024 r. przekazał całą nagrodę w wysokości 90 tys. złotych na najbardziej potrzebujących.

