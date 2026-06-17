Błachowicz na gali u Trumpa. Zrobił sobie zdjęcie z wyjątkowym gościem

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Jan Błachowicz miał okazję razem z prezydentem Karolem Nawrockim pojechać na 80. urodziny Donalda Trumpa, podczas których odbyła się gala UFC Freedom 250. Zawodnik tym razem patrzył na wydarzenia z dystansu, a po wszystkim pochwalił się, kogo spotkał na miejscu. Zrobił sobie zdjęcie z jedną z najbardziej znanych osobistości Stanów Zjednoczonych. Opowiedział też, o czym rozmawiali.

Jan Błachowicz w jasnej koszulce Reebok trzyma biało-niebieską piłkę do koszykówki w hali sportowej
Jan BłachowiczMarcin GolbaAFP

Błachowicz na miejscu spotkał zaproszonego też na wydarzenie Marka Zuckerberga. Założyciel Facebooka i obecny właściciel koncernu Meta, na który składają się obecnie m.in. wspomniany już Facebook, Instagram, Messenger czy WhatsApp zapozował do zdjęcia z polskim sportowcem.

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Jan Błachowicz pokazał zdjęcie z Markiem Zuckerbergiem

Co to była za okazja dla Jana Błachowicza. Polski zawodnik MMA miał szansę polecieć na urodziny Donalda Trumpa samolotem wspólnie z prezydentem Karolem Nawrockim. Później, w trakcie samego wydarzenia, mógł obserwować walki z telebimu, nieco oddalony od głównej części imprezy.

Nie oznaczało to jednak, że znalazł się zupełnie z boku. W pewnym momencie udało mu się zrobić zdjęcie z Markiem Zuckerbergiem. Jak się okazało, panowie przeprowadzili też króciutką konwersację, którą Błachowicz podzielił się w mediach społecznościowych.

Jan Błachowicz powiedział, o czym rozmawiał z Zuckerbergiem

Rozmowa między Błachowiczem a Zuckerbergiem miała przebiec w ten sposób: "- Możemy sobie zrobić razem zdjęcie? - Jasne! Musisz mi je wysłać. - Więc daj mi swój numer. Masz WhatsAppa? - Ja go założyłem".

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Widać, że ta podróż była dla Błachowicza z wielu powodów wyjątkowa. Nic dziwnego, że przysporzyła mu tyle radości - miał okazję uczestniczyć w obsadzonej gwiazdami gali UFC jako widz, a przy tym spotkał wiele znanych osobistości. Tę podróż do Stanów zapamięta na długo.

Dwóch uśmiechniętych mężczyzn pozuje do wspólnego selfie w eleganckim wnętrzu z ozdobnymi, złotymi zasłonami w tle.
Jan Błachowicz i Mark ZuckerbergInstagram/janblachowiczESP/Instagram

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Artur Gac
Artur Gac
Jan Błachowicz
Jan BłachowiczMARCELLO ZAMBRANA / AGIF / AGIF via AFPAFP
Mark Zuckerberg, szef i twórca Facebooka
Mark Zuckerberg, szef i twórca FacebookaKEVIND DIETSCHAFP


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