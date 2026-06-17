Błachowicz na gali u Trumpa. Zrobił sobie zdjęcie z wyjątkowym gościem

Błachowicz na miejscu spotkał zaproszonego też na wydarzenie Marka Zuckerberga. Założyciel Facebooka i obecny właściciel koncernu Meta, na który składają się obecnie m.in. wspomniany już Facebook, Instagram, Messenger czy WhatsApp zapozował do zdjęcia z polskim sportowcem.

Jan Błachowicz pokazał zdjęcie z Markiem Zuckerbergiem

Co to była za okazja dla Jana Błachowicza. Polski zawodnik MMA miał szansę polecieć na urodziny Donalda Trumpa samolotem wspólnie z prezydentem Karolem Nawrockim. Później, w trakcie samego wydarzenia, mógł obserwować walki z telebimu, nieco oddalony od głównej części imprezy.

Nie oznaczało to jednak, że znalazł się zupełnie z boku. W pewnym momencie udało mu się zrobić zdjęcie z Markiem Zuckerbergiem. Jak się okazało, panowie przeprowadzili też króciutką konwersację, którą Błachowicz podzielił się w mediach społecznościowych.

Jan Błachowicz powiedział, o czym rozmawiał z Zuckerbergiem

Rozmowa między Błachowiczem a Zuckerbergiem miała przebiec w ten sposób: "- Możemy sobie zrobić razem zdjęcie? - Jasne! Musisz mi je wysłać. - Więc daj mi swój numer. Masz WhatsAppa? - Ja go założyłem".

Widać, że ta podróż była dla Błachowicza z wielu powodów wyjątkowa. Nic dziwnego, że przysporzyła mu tyle radości - miał okazję uczestniczyć w obsadzonej gwiazdami gali UFC jako widz, a przy tym spotkał wiele znanych osobistości. Tę podróż do Stanów zapamięta na długo.

Jan Błachowicz i Mark Zuckerberg Instagram/janblachowicz ESP/Instagram

Jan Błachowicz MARCELLO ZAMBRANA / AGIF / AGIF via AFP AFP

Mark Zuckerberg, szef i twórca Facebooka KEVIND DIETSCH AFP





Alexei Popyrin - Raphael Collignon. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport