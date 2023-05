Binkowski jako zawodnik freak fightów? Jego słowa nie pozostawiają złudzeń

Cały kraj od kilku dni żyje wielkim dramatem Artura Binkowskiego. Urodzony w Polsce pięściarz jeszcze będąc dzieckiem wyjechał do Kanady, tam też przez wiele lat odnosił sukcesy w boksie. Teraz 48-latek wrócił do ojczyzny, powrót ten jednak nie do końca wygląda tak, jak można byłoby się tego spodziewać. Utytułowany pięściarz został przyłapany przez dziennikarzy na warszawskich ulicach. To właśnie one są teraz jego domem - od kilku tygodni olimpijczyk z Sydney nie ma dachu nad głową, a na dodatek wszystkie jego środki zostały zablokowane.