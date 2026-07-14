Pomimo tego, że Aryna Sabalenka niespodziewanie zakończyła rywalizację na Roland Garros już na ćwierćfinale, sensacyjnie przerywając w trzech setach z Dianą Sznajder (6:3, 5:7, 0:6), a później już na 4. rundzie zakończyła rywalizację na Wimbledonie - przegrywając z Naomi Osaką 2:6, 6:7(2:7), to Białorusinka nadal pozostała na czele światowego rankingu.

Urodzona w Mińsku zawodniczka musi się jednak mieć na baczności, bo po piętach depcze jej Jelena Rybakina, która w najnowszym rankingu ma 8143 punkty (Sabalenka 8550). Najlepsza obecnie rakieta na świecie ma jednak sporo powodów do radości, co idealnie widać po nagraniu, jakie pojawiło się w mediach społecznościowych.

Białorusini pochwalili się bowiem tym, jak Sabalenka została przywitana w swojej ojczyźnie po powrocie z Wimbledonu. Na płycie lotniska czekała na nią niezwykła niespodzianka.

Pod schodami samolotu rozwinięto czerwony dywan, a tuż przed nim ustawiono kobiety i mężczyzn w tradycyjnych stojach ludowych. Kiedy tylko liderka rankingu WTA wyszła z pojazdu w towarzystwie swojego narzeczonego, rozległa się głośna muzyka i śpiewy.

- Aryna, jesteś w domu! Samolot z pierwszą rakietą świata, jej narzeczonym Georgiosem Frangoulisem oraz pupilem Ashem wylądował w Mińsku. Ludowe pieśni i tańce, tradycyjny chleb z solą - na Arynę bardzo czekano na Białorusi - czytamy w opisie nagranie, jakie pojawiło się na Instagramie.

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Gdy tylko trenisistka zobaczyła, jakie powitanie zgotowali jej rodacy, od razu zaczęła się szeroko uśmiechać i czekać na reakcję swojego partnera. Poźniej zaczęła tańczyć do muzyki na płycie lotniska.

Po rywalizacji na kortach trawiastych, teraz zawodnicy i zawodniczki przenosić się będą na twardą nawierzchnię, przygotowując sie do US Open, które potrwa od 23 sierpnia do 13 września. Aryna Sabalenka po raz kolejny będzie bronić w Stanach Zjednoczonych tytułu. Wygrywała US Open zarówno w 2024, jak i 2025 roku.

Jelena Rybakina to obecnie największa rywalka Sabalenki. Trzecia w stawce Coco Gauff ma na swoim koncie prawie 2250 punktów mniej od liderki. Iga Świątek z kolei spadła aż na 8 miejsce po tym, jak zakończyła szybko rywalizację na londyńskich kortach.

Aryna Sabalenka Photo by CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP AFP

Aryna Sabalenka WILLIAM WEST AFP

Aryna Sabalenka WILLIAM WEST AFP





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