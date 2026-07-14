Białorusini już oficjalnie ogłosili o Sabalence. Wielka radość w Mińsku

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Aryna Sabalenka, podobnie jak Iga Świątek, zakończyła rywalizację na Wimbledonie zdecydowanie wcześniej, niż by tego chciała. Liderka światowego rankingu nie czekała zbyt długo na powrót do swojej ojczyzny, a kiedy już tu zrobiła, w kraju Aleksandra Łukaszenki zrobiło się o tym głośno. Białorusini zgotowali jej huczne powitanie i od razu ogłosili o tym światu.

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Aryna SabalenkaADRIAN DENNISAFP

Pomimo tego, że Aryna Sabalenka niespodziewanie zakończyła rywalizację na Roland Garros już na ćwierćfinale, sensacyjnie przerywając w trzech setach z Dianą Sznajder (6:3, 5:7, 0:6), a później już na 4. rundzie zakończyła rywalizację na Wimbledonie - przegrywając z Naomi Osaką 2:6, 6:7(2:7), to Białorusinka nadal pozostała na czele światowego rankingu.

Urodzona w Mińsku zawodniczka musi się jednak mieć na baczności, bo po piętach depcze jej Jelena Rybakina, która w najnowszym rankingu ma 8143 punkty (Sabalenka 8550). Najlepsza obecnie rakieta na świecie ma jednak sporo powodów do radości, co idealnie widać po nagraniu, jakie pojawiło się w mediach społecznościowych.

Białorusini pochwalili się bowiem tym, jak Sabalenka została przywitana w swojej ojczyźnie po powrocie z Wimbledonu. Na płycie lotniska czekała na nią niezwykła niespodzianka. 

Pod schodami samolotu rozwinięto czerwony dywan, a tuż przed nim ustawiono kobiety i mężczyzn w tradycyjnych stojach ludowych. Kiedy tylko liderka rankingu WTA wyszła z pojazdu w towarzystwie swojego narzeczonego, rozległa się głośna muzyka i śpiewy. 

- Aryna, jesteś w domu! Samolot z pierwszą rakietą świata, jej narzeczonym Georgiosem Frangoulisem oraz pupilem Ashem wylądował w Mińsku. Ludowe pieśni i tańce, tradycyjny chleb z solą - na Arynę bardzo czekano na Białorusi - czytamy w opisie nagranie, jakie pojawiło się na Instagramie.

Gdy tylko trenisistka zobaczyła, jakie powitanie zgotowali jej rodacy, od razu zaczęła się szeroko uśmiechać i czekać na reakcję swojego partnera. Poźniej zaczęła tańczyć do muzyki na płycie lotniska.

Po rywalizacji na kortach trawiastych, teraz zawodnicy i zawodniczki przenosić się będą na twardą nawierzchnię, przygotowując sie do US Open, które potrwa od 23 sierpnia do 13 września. Aryna Sabalenka po raz kolejny będzie bronić w Stanach Zjednoczonych tytułu. Wygrywała US Open zarówno w 2024, jak i 2025 roku.

Jelena Rybakina to obecnie największa rywalka Sabalenki. Trzecia w stawce Coco Gauff ma na swoim koncie prawie 2250 punktów mniej od liderki. Iga Świątek z kolei spadła aż na 8 miejsce po tym, jak zakończyła szybko rywalizację na londyńskich kortach.

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Kobieta w sportowym stroju na korcie tenisowym wykonuje gest pocałunku skierowanego do publiczności, w tle widoczny rozmyty tłum kibiców.
Aryna SabalenkaWILLIAM WESTAFP
Tenisistka w sportowym stroju, trzymająca rakietę, macha ręką w stronę publiczności na korcie, w tle widzowie na trybunach.
Aryna SabalenkaWILLIAM WESTAFP


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