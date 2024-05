Bezpardonowy atak na Zofię Zborowską-Wronę. Aktorka musiała zareagować

Burza pod wpisem Zofii Zborowskiej-Wrony. Jedna z internautek nie wytrzymała

Od czasu porodu na profilu instagramowym aktorki pojawiło się mnóstwo wpisów. Ostatnio WAG siatkarska pochwaliła się w sieci rolką z dość wymownym podpisem. "10. dzień bycia #MomOf2 no i co ja Wam mogę powiedzieć. JEST SUPER!" - napisała, pokazując się na nagraniu bez makijażu i z płatkami pod oczami.

Pod wpisem celebrytki od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Jedna z internautek najwyraźniej nie zrozumiała prześmiewczego wpisu Zofii Zborowskiej-Wrony, która słynie z dystansu do siebie i... postanowiła ostro skrytykować aktorkę. "Nie rozumiem, skoro codziennie przeżywasz to jak żaba okres, to po co decydować się na 2 dzieci, skoro co chwila coś i te miny, i wszystko. Ile można" - skomentowała.