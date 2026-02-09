Bezpardonowy atak na olimpijczyka. "Grozili mi. To szaleństwo"

Gus Kenworthy to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w świecie sportów zimowych. Freeskier zasłynął nie tylko widowiskowym stylem jazdy, ale też odwagą w wyrażaniu swoich poglądów. W 2014 roku w Soczi wywalczył srebrny medal olimpijski w slopestyle'u, reprezentując Stany Zjednoczone. Kilka lat później podjął jednak decyzję o zmianie barw narodowych i powrocie do swoich korzeni. Urodzony w Anglii sportowiec od 2019 roku startuje w barwach Wielkiej Brytanii i znalazł się w kadrze tego kraju na XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

Gus Kenworthy atakowany w sieci po wpisie o ICE. "Straszne wiadomości"

Choć na co dzień skupia się na rywalizacji sportowej, Kenworthy od lat angażuje się również w sprawy społeczne i polityczne. Kilka dni temu ponownie znalazł się w centrum uwagi po wymownym wpisie w mediach społecznościowych. Na swoim Instagramie opublikował zdjęcie, na którym na śniegu ułożony był napis "F*ck ICE". W ten sposób 34-latek wyraził sprzeciw wobec działań amerykańskiej agencji Immigration and Customs Enforcement, odpowiedzialnej m.in. za deportacje imigrantów. Choć Kenworthy reprezentuje Wielką Brytanię, od wielu lat mieszka w Stanach Zjednoczonych i uważnie śledzi tamtejszą sytuację polityczną.

Reakcja internautów była natychmiastowa. W niedzielnym nagraniu wideo olimpijczyk ujawnił, że po publikacji zdjęcia otrzymał setki wiadomości. Obok licznych słów wsparcia pojawiła się jednak także fala brutalnego hejtu i gróźb. "Otrzymałem mnóstwo wiadomości, z których większość była wspierająca, ale wiele z nich było po prostu strasznych. Ludzie pisali, że powinienem popełnić s*mobójstwo, grozili mi, życzyli, bym podczas zawodów złamał kolano lub kark. To szaleństwo" - przyznał Kenworthy.

Mimo tak drastycznych reakcji sportowiec nie zamierza wycofywać się ze swoich poglądów. "Myślę, że to ważne, aby mówić o tym, co czujemy, stawać w obronie swoich przekonań i sprzeciwiać się niesprawiedliwości" - podkreślił.

Rozwiń

Przypadek Kenworthy'ego nie jest odosobniony. Coraz więcej sportowców walczących o medale we Włoszech mierzy się z agresją w sieci. Amerykańska łyżwiarka figurowa Amber Glenn poinformowała niedawno, że musiała zrezygnować z aktywności w mediach społecznościowych z powodu "przerażającej ilości nienawiści i gróźb" po wypowiedziach wspierających społeczność LGBTQ. Świat sportu coraz częściej zderza się więc z brutalną stroną internetowej debaty.

Gus Kenworthy Roy Rochlin Getty Images

Gus Kenworthy Maddie Meyer Getty Images

Gus Kenworthy MAJA HITIJ Getty Images

Jan Szymański: Podia Pucharu Świata dają nadzieję na realne szanse medalowe na ZIO. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport