Atmosferę na meczu Polski z Łotwą trudno określić mianem wielkiego piłkarskiego święta. Już na kilka dni przed spotkaniem jasnym było, że zainteresowanie biletami jest niewielkie, a 21 listopada wszystko tylko się potwierdziło. Na trybunach było pustawo , co nie umknęło uwadze zawodników.

Do sytuacji szczerze odniósł się Robert Lewandowski . Nie był absolutnie zaskoczony słabą frekwencją. Zdaje sobie sprawę, że grą i wynikami w eliminacjach do Euro 2024 reprezentacja nie zachęciła kibiców do przyjścia na spotkanie towarzyskie. "Nie zdziwiłem się. Zdawałem sobie sprawę, po jakich eliminacjach jesteśmy" - mówił. Znalazł jednak pewien pozytyw.