Położony na włosko-szwajcarskim pograniczu "Mały Tybet", bo tak się tę miejscowość nazywa, do lat 60. ubiegłego wieku było przez dziewięć miesięcy w roku... odcięty od świata. Wszystko z uwagi na położenie w głębokiej otoczonej alpejskimi szczytami dolinie, z której prowadziły tylko dwie drogi. Przy pierwszych opadach śniegu były one zamykane jako niemożliwe do utrzymania, a otwierano je dopiero późną wiosną, nierzadko nawet - w czerwcu. Sytuację poprawiła nieco budowa tunelu łączącego miescowość ze Szwajcarią, choć i on nie jest rozwiązaniem idealnym. Obowiązuje w nim ruch wahadłowy, co czyni pokonanie tej 3,5 kilometrowej konstrukcji wyzwaniem.

Reklama