Bezceremonialny atak na Nawrockiego. Nie wytrzymał po tym pytaniu

Choć od zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 mija coraz więcej czasu, echa wydarzeń z Włoch wcale nie milkną. Nie mówi się wyłącznie o tym, co działo się na sportowych arenach. Jednym z tematów od tygodni poruszanych w polskiej przestrzeni medialnej jest zachowanie ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego, który sukcesy polskich sportowców celebrował z wymiętą biało-czerwoną flagą w ręku. Polityk zabiera w tej sprawie głos, a przy okazji atakuje prezydenta Karola Nawrockiego.

Tak minister rządu Donalda Tuska tłumaczy się z pogniecionej flagi. Szpila w prezydenta

Jakub Rutnicki był gościem Bogdana Rymanowskiego w Radiu Zet. Jedno z pytań dziennikarza dotoczyło kontrowersji wokół zdjęć ministra z wymiętą flagą Polski. Część osób zarzucała politykowi brak poszanowania dla barw narodowych. Wśród tej grupy był Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

"Co za wstyd. Flaga państwowa to nie dekoracja - to zobowiązanie. Szczególnie jeśli występujesz w imieniu Rzeczypospolitej, masz obowiązek dbać o symbole! Szacunek dla flagi to element podstawowej kultury państwowej" - pisał na platformie X. "Domyślam się, że po rozpakowaniu nie było czasu, żeby flagę wyprasować. W takim razie nie robi się i nie wrzuca takich zdjęć. Zwłaszcza, kiedy jest się ministrem" - komentował z kolei Marek Magierowski, były ambasador RP w Izraelu i w Stanach Zjednoczonych.

Rozwiń

Co na to Rutnicki? "Moją flagę, którą zabrałem na igrzyska olimpijskie, miałem złożoną tutaj, na sercu. I z wielką dumą ją prezentowałem" - mówił Rymanowskiemu, wskazując na lewą pierś. "Zawsze ta flaga była pięknie złożona" - podkreślił.

W temat wmieszał też prezydenta. Ujawnił również, co później stało się z rzeczoną flagą. "Ja wiem, że hejterzy nie mogą przeżyć tego, że Nawrocki pojechał do wioski olimpijskiej i zamiast wręczyć polską flagę... Bo wie pan, co ja z tą flagą zrobiłem na samym końcu? Wręczyłem ją Kacprowi [Tomasiakowi] po tym, jak zrobił nam największy prezent i zajął drugie miejsce na małej skoczni. Osobiście mu ją wręczyłem na pamiątkę, żeby była szczęśliwa" - zrelacjonował.

A zaraz znów wymienił nazwisko głowy państwa. Jego zdaniem otoczenie prezydenta nie może pogodzić się z jednym. "Oni nie mogli przeżyć tego, że Nawrocki wchodzi w koszulce i ma 'Nowrocky' pisane z angielskiego biało-czerwoną, a minister sportu i turystyki wręczył flagę. Oczywiście, miałem ją złożoną na piersi, więc małe kosteczki są, ale robienie albo próba robienia hejtu z tego, że minister sportu ma zawsze przy sobie biało-czerwoną i dumnie ją prezentuje, dla mnie mega słabe" - podsumował wyraźnie poruszony.

Ubiór Karola Nawrockiego na spotkaniu z olimpijczykami wywołał kontrowersje. Prezydent wystąpił w bluzie komercyjnej firmy. "Dowiedzieliśmy się o kolejnych ciekawych relacjach, które pan prezydent ma. Chodzi o sklep, który sprzedaje odzież z logo Nowrocky. Prawo do niego ma siostra pana prezydenta" - podnosiła temat Anna Maria Żukowska w "Kropce nad i".

Z kolei ekspert ds. marketingu sportowego Tomasz Redwan przestrzegał, że cała sprawa może odbić się na polskich olimpijczykach, którzy zostali sfotografowani z prezydentem występującym w bluzie "Nowrocky". "Jeżeli firma Nowrocky wykorzystała zdjęcia prezydenta z olimpijczykami, to reguła ta [chodzi o punkt 3 Reguły 40 Karty Olimpijskiej o niedozwolonym wykorzystaniu swojej osoby, nazwiska, wizerunku lub wyników sportowych w celach reklamowych podczas igrzysk] ma zastosowanie i wszystkich olimpijczyków z tego zdjęcia można z igrzysk usunąć" - mówił dla Sport.pl. Ostatecznie jednak absolutnie nic poważnego się nie stało.

Prezydent Karol Nawrocki na ślubowaniu olimpijczyków Piętka Mieszko/AKPA AKPA

Jakub Rutnicki podczas posiedzenia rządu, 17.09.2025 r. Marysia Zawada/REPORTER East News

Prezydent elekt Karol Nawrocki Pawel Wodzynski East News

Medaliści olimpijscy wrócili do Polski. Tak powitano Tomasiaka i Wąska Polsat Sport