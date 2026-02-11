Beckhamowie sprzedali luksusowy apartament. Cena? Lepiej usiądźcie

David i Victoria Beckhamowie to jedna z najbardziej znanych par świata sportu i show-biznesu. On - były kapitan reprezentacji Anglii, dziś jest przedsiębiorcą i współwłaścicielem klubu Inter Miami CF. Ona - projektantka mody i była członkini Spice Girls, od lat rozwijająca własną markę. Beckhamowie od kilku już lat dzielą swoje życie między Wielką Brytanię a Stany Zjednoczone, łącząc rodzinne obowiązki z międzynarodowymi projektami biznesowymi.

W 2020 roku zakupili penthouse w Miami, za który zapłacili 19,8 miliona dolarów. Nieruchomość była jedną z ich kluczowych inwestycji w USA. Cztery lata później, w 2024 roku, rodzina kupiła jednak rezydencję w Miami Beach, bezpośrednio nad zatoką Biscayne, za 72,3 miliona dolarów i to właśnie tam spędza obecnie najwięcej czasu. W związku z tym Victoria i David postanowili sprzedać swój wcześniej nabyty apartament.

Jak donosi "Hello! Magazine", penthouse został sprzedany za 24,6 miliona dolarów, co oznacza, że transakcja przyniosła im około 5 milionów dolarów zysku. Apartament mieścił się w 62-piętrowym wieżowcu One Thousand Museum w centrum Miami, jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków mieszkalnych w Stanach Zjednoczonych. Za projekt odpowiada pracownia Zahy Hadid, laureatki Nagrody Pritzkera. To jeden z dwóch projektów mieszkaniowych w USA ukończonych przez jej biuro. Architektka zaprojektowała go jeszcze przed swoją śmiercią w 2016 roku.

Charakterystyczna konstrukcja budynku posiada zewnętrzny szkielet z włókna szklanego wzmacnianego betonem, obejmujący całą bryłę i ograniczający potrzebę stosowania kolumn wewnątrz mieszkań. W obiekcie znajduje się m.in. lądowisko dla helikopterów na dachu, centrum wodne oraz taras słoneczny dla mieszkańców. Wieżowiec stoi naprzeciwko Phillip & Patricia Frost Museum of Science oraz Perez Art Museum Miami.

Beckhamowie nabyli apartament w 2020 roku, krótko po otwarciu budynku. Zakupu dokonano za pośrednictwem spółki Beckham Brand Limited, odpowiadającej za działalność biznesową Davida Beckhama.

David i Victoria Beckhamowie CHRIS RADBURN / POOL AFP

David Beckham, Victoria Beckham Mike Ehrmann AFP

David Beckham, Victoria Beckham JULIEN DE ROSA / AFP AFP

