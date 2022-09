David Beckham wychwala rodzinę królewską po pogrzebie królowej Elżbiety II

Tragiczna wiadomość szybko dotarła nie tylko do polityków z całego świata, śmierć królowej mocno poruszyła także świat sportu. Kilka dni przed uroczystym pogrzebem Elżbiety II do Wielkiej Brytanii przyjechał David Beckham. Jego rodzina od lat utrzymuje bliskie kontakty z rodziną królewską. Były kapitan reprezentacji Anglii ustawił się w kilku kilometrowej kolejce, by zobaczyć trumnę zmarłej monarchini. Zaproponowano mu nawet pominięcie kolejki, 47-latek chciał jednak oddać hołd królowej tak jak pozostali ludzie zebrani pod ​Westminster Hall.