Przez ostatnie miesiące Becker przebywał w brytyjskim więzieniu. W kwietniu został skazany na 2,5 roku pozbawienia wolności, za oszustwa podatkowe. Dzięki luce prawnej, mógł wrócić do rodzimego kraju i tak się stało.

Becker jest już w Niemczech. O swojej odsiadce opowiedział w telewizyjnym wywiadzie dla stacji SAT1. Zdradził szokujące fakty i przyznał, że było to dla niego traumatyczne doświadczenie

Becker pomagał innym więźniom. Tak wyglądały jego ostatnie godziny przed deportacją

Były niemiecki tenisista, odsiadkę rozpoczął w więzieniu Wandsworth. W maju został jednak przeniesiony do Huntercombe, w którym nie było aż takiego rygoru. Tam pomagał innym więźniom. Pracował jako asystent trenera więziennego, odpowiedzialnego za fitness i psychologię. Wykorzystywał przy tym doświadczenie z kariery tenisowej.

Becker zdradził też, jak wyglądał dzień jego deportacji do Niemiec. Wiedział, kiedy to się stanie i był na to przygtowany.