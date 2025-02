Zeszły rok był dla małżeństwa Kurków przełomowy. Zdecydowali się wyprowadzić z Japonii i wrócić do Polski. Jeszcze zanim spakowali walizki, Anna Kurek podzieliła się z fanami przemyśleniami na temat życia w Azji. "Po tych czterech latach jest mi o wiele łatwiej, jestem w stanie zrozumieć zachowanie ludzi tutaj, ich kulturę. Wiem, jak się zachować w niektórych sytuacjach. Natomiast nie mogłabym żyć w miejscu, w którym zawsze będę czuła się obco. Nawet jeżeli nauczę się języka japońskiego, to zawsze będę czuła się tu obco" - mówiła w swoim vlogu. Reklama

Nie byłabym w stanie mieszkać tu do końca życia, tęskniłabym za Polską ~ - dodawała.

Po przeprowadzce do kraju Bartosz Kurek związał się kontraktem z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Z kolei jego żona - dla niektórych niespodziewanie - ogłosiła wznowienie zawieszonej przed laty kariery i dołączyła do drugoligowego NTSK PANS Komunalnik Nysa. Takie decyzje niejako wymuszają na małżonkach życie na dwa domy. Dzieli ich około 80 kilometrów i nie zawsze mogą widywać się wtedy, kiedy tego chcą. Ostatnio ich plany pokrzyżowała jednak nie tyle, co odległość, a problemy zdrowotne.

Nieoczekiwany zwrot akcji u Kurków. Anna zdezorientowana: "Nie wiem, co robić"

Anna Kurek zamieściła w sieci najnowszy odcinek swojego vloga. Wróciła w nim pamięcią do tegorocznych walentynek, które miała spędzić razem z mężem. Wydarzyło się jednak coś nieoczekiwanego. "Skończyłam siłownię i zadzwonił do mnie Bartek, że jest w szpitalu. Tak się źle czuł i musiał jechać do szpitala. Powiedziałam, że przyjadę do niego, a on mi zabronił, bo może mnie zarazić tym czymś. Nie wiem, co robić" - zrelacjonowała wyraźnie przejęta.

Na drugi dzień siatkarz poczuł się lepiej, ale wspólnie z żoną ustalili, że to jeszcze nie czas na spotkanie. Woleli zachować środki ostrożności. Byli za to cały czas w kontakcie, a dodatkowo Bartosz przyszykował dla Anny walentynkową niespodziankę. Z jego inicjatywy do jej domu w Nysie dostarczono romantyczną przesyłkę - wielki bukiet czerwonych róż. Reklama

Mimo rozłąki z mężem 14 lutego nie był dla siatkarki samotny. Mogła liczyć na towarzystwo koleżanek z parkietu. "Walentynki spędziłam w bardzo zacnym gronie z osobami, z którymi widzę się najczęściej i które bardzo lubię - z koleżankami na hali. Jestem strasznie zmęczona. Nie jadę do Kędzierzyna. Ustaliłam z Bartkiem, że jest za duże ryzyko, że mogę się zarazić, dlatego zostaję dzisiaj w domu i jutro pojadę do Katowic na mecz" - opowiedziała.

Są konsekwencje chorób u siatkarzy ZAKSY. Bartosz Kurek przekazał decyzję

15 lutego Anna Kurek wraz z zespołem zagrała ligowy mecz w Katowicach. Początek nie ułożył się po myśli zespołu z Nysy, bo rozpoczął się od przegranego seta. Jednak później sytuacja się odmieniła. "Dziewczyny [z Katowic - przyp. red.] pierwszego seta grały niesamowicie. My za to grałyśmy tak średnio, bym powiedziała, ja to w ogóle bardzo średnio. Masę błędów zrobiłam, ale też nie miałam siły uderzyć w piłkę. Nie wiem, co się wydarzyło, ale byłam taka słaba, bez mocy" - przekazała.

W pierwszym secie zamiast atakować, to ja plasowałam. Ale pozostałe trzy sety już wygrałyśmy, wróciłyśmy do swojej gry ~ - podsumowała.

Później przyszedł w końcu czas na randkę z mężem. Wymienili się walentynkowymi prezentami. Ona podarowała Bartoszowi album ze wspólnymi zdjęciami zrobionymi na różnych etapach związku oraz własnoręcznie upieczone ciasteczka, a on sprezentował jej kilka trafionych upominków. Reklama

Tymczasem historia z chorobą ma swoje konsekwencje. Po niedawnym meczu w Pucharze Polski Bartosz Kurek ogłosił, że zapadła decyzja o tymczasowym wstrzymaniu spotkań z fanami. Wszystko w trosce o zdrowie. "Chciałbym z tego miejsca przekazać kibicom, którzy będą pewnie rozczarowani, ale przez parę kolejnych meczów chcielibyśmy zadbać o swoje zdrowie, nie podchodzić, nie rozdawać autografów, nie robić zdjęć, bo naprawdę czasem ciężko sklecić u nas dziesiątkę chłopaków, bo cały czas dopadają nas jakieś wirusy" - wyjaśnił.

Bartosz Kurek / Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP