Bartosz Kurek uwolnił emocje. Piękne sceny po finale igrzysk

Bartosz Kurek bardzo przeżył przegraną

Choć wiadomo, ze srebrny medal to ogromne osiągnięcie, nie można ukryć, że apetyty były ogromne. Nic dziwnego, że po spotkaniu na policzkach niektórych zawodników pojawiły się łzy. Srebro to jednak wielkie osiągnięcie, o czym mówił Bartosz Kurek w rozmowie z Eurosportem.

"Medal smakuje. Nie chcę być marudą, wiem ilu chłopaków by się dało pokroić, żeby grać w takim meczu. Nie chcę narzekać na srebro. Niech ci, którzy zostaną w kadrze wezmą to jako paliwo, by za cztery lata zrobić to, czego nie zrobiliśmy dzisiaj" - twierdził.