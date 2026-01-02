W 2024 roku, po pięciu latach gry w Japonii, Bartosz Kurek wrócił do Polski, podpisując wcześniej kontrakt z ZAKSĄ. W Kędzierzynie-Koźlu rozegrał jeden sezon i na tym się skończyło. Nie otrzymał interesujących go ofert z innych rodzimych klubów i zdecydował, że raz jeszcze spróbuje swoich sił w Azji. O kulisach opowiedziała jego żona.

"Nie była to łatwa decyzja dla mnie, dla Bartka. Zawsze, jak się zmienia klub, zmienia się miejsce zamieszkania, to będzie się to wiązało z taką niepewnością, jak będzie wyglądała ta przyszłość, czy sobie poradzimy. Czeka nas przeprowadzka, znowu budowanie wszystkiego od początku. Naszego życia, tego, jak będziemy funkcjonować" - mówiła w swoim vlogu na YouTubie.

Teraz podsumowuje minione dwanaście miesięcy i to, co wydarzyło się po ich ponownej przeprowadzce do Japonii. Jej wpis w mediach społecznościowych komentuje mąż, a jego słowa są wymowne.

Bartosz Kurek i jego żona opuścili Polskę. Teraz Anna opublikowała wpis

"Podsumowanie 2025 roku. Wzloty i upadki, ale z odpowiednimi ludźmi u boku zawsze jest łatwiej" - maluje doświadczenia Anna Kurek. Do wpisu dołącza zdjęcia, które najlepiej opisują jej minione dwanaście miesięcy.

Są ujęcia z parkietu, w nowych barwach (obecnie gra w drużynie Tokyo Sunbeams), z siłowni, ulic Tokio, wakacji, lecz przede wszystkim jest mnóstwo fotografii z mężem u boku. Widać, że Bartosz jest dla niej po prostu najważniejszą osobą na świecie. I ze wzajemnością. Świadczy o tym komentarz opublikowany przez siatkarza. "Moja inspiracja" - zwrócił się do ukochanej, dodając jeszcze emotikonę czerwonego serca.

Sam nieraz podkreślał, że żona jest dla niego nieocenionym wsparciem. W rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet wprost wyznał, że są "zgraną parą". Docenia fakt, że w ich małżeństwie na próżno szukać wyrzutów, jest za to wiele zrozumienia. "Życzę każdemu, żeby zawsze było w jego życiu kolorowo i mógł bez problemu łączyć kwestie prywatne z zawodowymi. U nas, choć nie zawsze było łatwo je powiązać, to nigdy nie usłyszałem z ust mojej żony żadnych wyrzutów, że to ona coś dla mnie poświęciła" - opowiadał.

Już w dniu, w którym poznał Annę, wiedział, że to kobieta dla niego, a potem tylko się w tym utwierdzał. Kiedy dość nagle żegnał się z klubem z Hiroszimy, ona stała za nim murem. "Moja żona za każdym razem udowadnia, że im trudniejsza przeszkoda, tym lepiej ona sobie z tym radzi. W tamtej sytuacji zachowała się fantastycznie i będę jej dłużnikiem do końca życia" - podsumował.

A to nie wszystko. Jak wyznała Anna, Bartosz byłby nawet skłonny zakończyć dla niej karierę. Przed ostatnim wyjazdem do Japonii to jej zdanie było dla niego kluczowe. "Szanuję, że Barti pytał mnie 100 tys. razy, czy jestem pewna, bo jeżeli ja powiem 'nie', to powiedział, że - on jest kochany - zrezygnuje nawet z siatkówki dla mnie" - zdradziła.

Bartosz Kurek podczas turnieju olimpijskiego w Paryżu LUKASZ KALINOWSKI East News

Bartosz Kurek, Anna Kurek Sylwia Dąbrowa East News