Bartosz Kurek poinformował ws. żony. Wyprowadza się do Japonii i nagle ujawnił

Bartosz Kurek postanowił zorganizować sesję pytań i odpowiedzi dla swoich fanów. Stwierdził, że ma na to czas, bo jego żona właśnie wsiadła do samolotu, a on akurat stał w korku. Ciekawość fanów nie znała granic.

Bartosz Kurek i Anna Kurek to bardzo zgrany małżeński duet siatkarski. Oboje chcieli poświęcić tej dyscyplinie całe swoje życia, ale los, przynajmniej w przypadku małżonki polskiego atakującego, zdecydował inaczej. Kiedy musieli podejmować decyzję o wyjeździe do Japonii po raz pierwszy, ukochana kapitana polskiej kadry nie szukała sobie na miejscu klubu, by kontynuować karierę. Miała na to szansę po powrocie do Polski. Przez rok była zawodniczką NTSK PANS Komunalnik Nysa.