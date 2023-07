Bartman komentuje swój debiut w MMA. Prosto z mostu o odwadze i głupocie

"Dobra, żarty się skończyły. Koniec odbijania piłki i skakania po boisku. Przyszedł czas założyć rękawice, wejść do klatki i zatańczyć wojowniczy taniec. Dołączam do CLOUT MMA i zostaję CLOUT Fighterem. Pierwsze starcie zbliża się wielkimi krokami. Będziecie ze mną? A może przeciwko mnie? ! Tak czy inaczej, widzimy się" - deklarował sportowiec.

Zbigniew Bartman szczerze o MMA. "Mój charakter pasuje do tego typu aktywności"

"Dla mnie jest to ważne, że nadal będę częścią sportowego środowiska. Cały czas będę aktywny. Walka w ramach Clout MMA będzie dla mnie jednak nowa, nigdy nie brałem udziału w takim wydarzeniu . Wydaje mi się, że mój charakter pasuje do tego typu aktywności. Lubię rywalizować , więc jest to fajna możliwość spędzenia czasu po zakończeniu siatkarskiej kariery i rozpoczęcia czegoś w innym sporcie. Nie ukrywam, wyzwanie jest duże . Nigdy wcześniej nie trenowałem sportów walki" - zdradził sportowiec w rozmowie z TVP Sport.

Bartman wejdzie do oktagonu 5 sierpnia tego roku. Walka z jego udziałem odbędzie się na warszawskim Torwarze. Sam zainteresowany stwierdził, że liczy na to, że dane mu będzie zawalczyć z osobą, która ma podobne doświadczenie w tym sporcie, co on. Zawodnik jeszcze nie wie, z kim zmierzy się na gali Cloud MMA.