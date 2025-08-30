Bartek Kurek świętował ze swoją żoną. Nagle taka niespodzianka
Bartosz Kurek 29 sierpnia obchodził swoje 37. urodziny. Z tej okazji został w wyjątkowy sposób doceniony przez kolegów grających z nim na boisku podczas Memoriału Huberta Wagnera. Jednak następny dzień miał już okazję spędzić u boku swojej żony. Anna Kurek przyjechała do Krakowa, by dopingować męża, a przy okazji przygotowała dla niego małą niespodziankę.
Bartosz Kurek wrócił jako kapitan reprezentacji Polski w pełnej krasie. Już w pierwszym meczu wraz z kolegami udało mu się pokonać Serbów 3:0. Widać było, że doświadczony zawodnik radził sobie na boisku coraz lepiej po długiej przerwie spowodowanej kontuzją i zmęczeniem.
Bartosz Kurek obchodził urodziny
29 sierpnia to dla Bartosza Kurka jeden z najważniejszych dni w roku. To właśnie wtedy obchodzi swoje urodziny. Życzenia złożono mu już na boisku - zrobili to koledzy i kibice. Brakowało jednak domowego akcentu.
Do Krakowa razem z siatkarzem przyjechała również jego żona. Postanowiła na miejscu uczcić urodziny swojego małżonka i przygotowała dla niego bardzo drobną niespodziankę, która wprawiła Kurka w dobry humor.
Bartosz Kurek dostał od żony niespodziankę
Tą niespodzianką był kawałek tortu z wbitymi świeczkami układającymi się w numer 37. Siatkarz zdmuchnął płomienie ze świeczek i bardzo cieszył się na czas spędzony z żoną.
Już niebawem Kurek i jego małżonka wspólnie wylecą do Japonii, gdzie atakujący reprezentacji Polski zagra w drużynie Tokyo Great Bears. Zdaje się, że i dla Anny Kurek szykuje się okazja do gry. Jak na razie jednak pozostaje czekać w tej sprawie na dalsze ogłoszenia.