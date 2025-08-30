Partner merytoryczny: Eleven Sports

Bartek Kurek świętował ze swoją żoną. Nagle taka niespodzianka

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Bartosz Kurek 29 sierpnia obchodził swoje 37. urodziny. Z tej okazji został w wyjątkowy sposób doceniony przez kolegów grających z nim na boisku podczas Memoriału Huberta Wagnera. Jednak następny dzień miał już okazję spędzić u boku swojej żony. Anna Kurek przyjechała do Krakowa, by dopingować męża, a przy okazji przygotowała dla niego małą niespodziankę.

Bartosz i Anna Kurkowie
Bartosz i Anna KurkowieLUKASZ SZELAG/REPORTEREast News

Bartosz Kurek wrócił jako kapitan reprezentacji Polski w pełnej krasie. Już w pierwszym meczu wraz z kolegami udało mu się pokonać Serbów 3:0. Widać było, że doświadczony zawodnik radził sobie na boisku coraz lepiej po długiej przerwie spowodowanej kontuzją i zmęczeniem.

Bartosz Kurek obchodził urodziny

29 sierpnia to dla Bartosza Kurka jeden z najważniejszych dni w roku. To właśnie wtedy obchodzi swoje urodziny. Życzenia złożono mu już na boisku - zrobili to koledzy i kibice. Brakowało jednak domowego akcentu.

Chóralnie odśpiewane „Sto lat” dla Bartosza Kurka po meczu Polska – Serbia. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Do Krakowa razem z siatkarzem przyjechała również jego żona. Postanowiła na miejscu uczcić urodziny swojego małżonka i przygotowała dla niego bardzo drobną niespodziankę, która wprawiła Kurka w dobry humor.

Bartosz Kurek dostał od żony niespodziankę

Tą niespodzianką był kawałek tortu z wbitymi świeczkami układającymi się w numer 37. Siatkarz zdmuchnął płomienie ze świeczek i bardzo cieszył się na czas spędzony z żoną.

Już niebawem Kurek i jego małżonka wspólnie wylecą do Japonii, gdzie atakujący reprezentacji Polski zagra w drużynie Tokyo Great Bears. Zdaje się, że i dla Anny Kurek szykuje się okazja do gry. Jak na razie jednak pozostaje czekać w tej sprawie na dalsze ogłoszenia.

Uśmiechnięty mężczyzna w białej koszulce sportowej trzyma talerz z kawałkiem ciasta ozdobionym świeczkami w kształcie liczby 37.
Bartosz Kurek obchodził urodziny z żonąInstagram/grejmankaESP/Instagram

Zobacz również:

Bartosz Kurek i jego żona Anna
Sportowe życie

"Zmartwiony" Bartosz Kurek udostępnił zdjęcie śpiącej żony. Fani wiedzieli

Anna Dymarczyk
Anna Dymarczyk
Bartosz Kurek i jego żona Anna
Bartosz Kurek i jego żona AnnaAndrzej Iwańczuk/Nur Photo/East News/Łukasz KalinowskiAFP
Sportowiec w białej koszulce z numerem 6 i napisem 'Polska' na piersi, stojący na tle rozmytego tłumu, z opatrunkiem na nosie oraz uniesioną ręką dotykającą twarzy.
Bartosz Kurek w koszulce reprezentacji PolskiLUKASZ KALINOWSKIEast News
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja