Bartek Kurek świętował ze swoją żoną. Nagle taka niespodzianka

Bartosz Kurek wrócił jako kapitan reprezentacji Polski w pełnej krasie. Już w pierwszym meczu wraz z kolegami udało mu się pokonać Serbów 3:0. Widać było, że doświadczony zawodnik radził sobie na boisku coraz lepiej po długiej przerwie spowodowanej kontuzją i zmęczeniem.

Bartosz Kurek obchodził urodziny

29 sierpnia to dla Bartosza Kurka jeden z najważniejszych dni w roku. To właśnie wtedy obchodzi swoje urodziny. Życzenia złożono mu już na boisku - zrobili to koledzy i kibice. Brakowało jednak domowego akcentu.

Chóralnie odśpiewane „Sto lat” dla Bartosza Kurka po meczu Polska – Serbia. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Do Krakowa razem z siatkarzem przyjechała również jego żona. Postanowiła na miejscu uczcić urodziny swojego małżonka i przygotowała dla niego bardzo drobną niespodziankę, która wprawiła Kurka w dobry humor.

Bartosz Kurek dostał od żony niespodziankę

Tą niespodzianką był kawałek tortu z wbitymi świeczkami układającymi się w numer 37. Siatkarz zdmuchnął płomienie ze świeczek i bardzo cieszył się na czas spędzony z żoną.

Już niebawem Kurek i jego małżonka wspólnie wylecą do Japonii, gdzie atakujący reprezentacji Polski zagra w drużynie Tokyo Great Bears. Zdaje się, że i dla Anny Kurek szykuje się okazja do gry. Jak na razie jednak pozostaje czekać w tej sprawie na dalsze ogłoszenia.

Bartosz Kurek obchodził urodziny z żoną Instagram/grejmanka ESP/Instagram

Bartosz Kurek i jego żona Anna Andrzej Iwańczuk/Nur Photo/East News/Łukasz Kalinowski AFP

Bartosz Kurek w koszulce reprezentacji Polski LUKASZ KALINOWSKI East News