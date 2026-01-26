Za nami 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jednak emocje związane z tegoroczną edycją wciąż nie opadły. Choć główne wydarzenia finałowe dobiegły końca, nadal trwają licytacje wyjątkowych ofert przekazanych przez polityków, celebrytów oraz sportowców. To właśnie one od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem internautów i pozwalają w znaczący sposób zwiększyć kwotę zebraną na szczytny cel. W tym roku do grona wspierających WOŚP dołączył między innymi Andrzej Bargiel, który wystawił na aukcję niezwykle atrakcyjną propozycję.

Andrzej Bargiel gra z WOŚP. Wyjątkowa licytacja dla miłośników gór

Andrzej Bargiel to jeden z najbardziej utytułowanych i rozpoznawalnych polskich sportowców górskich. Skialpinista, himalaista i narciarz wysokogórski zasłynął na całym świecie jako pierwszy człowiek, który zjechał na nartach z K2, drugiego najwyższego szczytu Ziemi. Ten historyczny wyczyn z 2018 roku przyniósł mu międzynarodową sławę i uznanie w środowisku wspinaczkowym. Bargiel ma na koncie także liczne inne wejścia i zjazdy z ośmiotysięczników, a swoją działalnością promuje bezpieczne, odpowiedzialne i nowoczesne podejście do gór. Od lat inspiruje kolejne pokolenia miłośników aktywności outdoorowych.

Jak co roku, Bargiel postanowił wesprzeć WOŚP, przekazując na aukcję osobistą i niepowtarzalną ofertę. Zwycięzca licytacji będzie mógł spędzić dzień na nartach w jego towarzystwie lub - w przypadku osób, które nie jeżdżą na nartach - wybrać się na indywidualnie dopasowaną wycieczkę w Tatry.

"Moi Drodzy, ponownie jak co roku już przyłączam się do działań WOŚP! Mam dla Was dzień na nartach w moim towarzystwie. Jeśli nie jeździcie na nartach, to chętnie zabiorę Was na indywidualnie dobraną wycieczkę w Tatry. Będzie to okazja do spędzenia wspólnie czasu i przeżyciu przygody, ale także po prostu do rozmowy. Obowiązkowo odwiedzimy schronisko górskie, gdzie zjemy najlepszą szarlotkę! Zapraszam do licytacji!" - przekazał w opisie aukcji Andrzej Bargiel.

Aukcja Bargiela cieszy się dużym zainteresowaniem, a jej kwota systematycznie rośnie. W poniedziałek 26 stycznia kwota przekroczyła 38 tys. 400 złotych (stan na 26 stycznia, godzinę 19.00), a w licytacji udział bierze aż 26 osób. Zwycięzcę poznamy 16 lutego.

Andrzej Bargiel Materiał prasowy materiały prasowe

Andrzej Bargiel BEATA ZAWRZEL / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Jerzy Owsiak Jakub Szameto East News

Andrzej Bargiel: Warto walczyć o własną drogę i marzenia. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport