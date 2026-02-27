Babiarz ujawnił, dlaczego nie przyjął zaproszenia od Wojewódzkiego. Tak tego nie zostawi
Przemysław Babiarz ma za sobą swoje kolejne zimowe igrzyska olimpijskie w roli komentatora. Fani mogli usłyszeć go podczas zawodów w łyżwiarstwie figurowym, które w tym roku cieszyły się bardzo dużą popularnością. Istnieje szansa na to, że za jakiś czas dziennikarz będzie gościem bardzo popularnego podcastu, co w listopadzie 2025 roku sam, ale bez podawania konkretnych terminów, zapowiedział.
Fani Przemysława Babiarza mogli ucieszyć się, słysząc go podczas zimowych igrzysk olimpijskich. Znany i popularny dziennikarz komentował zawody łyżwiarstwa figurowego z Haliną Gordon-Półtorak na antenie TVP Sport. Poza tym pełnił rolę eksperta w studio np. przy konkursach skoków narciarskich.
Kibice polskiego sportu lubiący przeżywać emocje na igrzyskach olimpijskich z głosem Przemysława Babiarza mogli się więc ucieszyć i odetchnąć z ulgą. Znany komentator ma za sobą bowiem bardzo wymagające dwa lata. W tym czasie spotkało go wiele przykrych doświadczeń - zawówno na polu zawodowym, jak i prywatnym.
Przemysław Babiarz gościem podcastu Kuby Wojewódzkiego? Temat zawieszony w czasie
W listopadzie 2025 roku Przemysław Babiarz był gościem "Hejt Parku", czyli programu emitowanego w Kanale Sportowym.
Jeden z widzów zadał mu przez telefon pytanie, czy byłby w stanie przyjąć zaproszenie od Kuby Wojewódzkiego. Warto wspomnieć, że popularny dziennikarz po zawieszeniu Przemysława Babiarza za słowa wypowiedziane podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu, wsparł go za pośrenictwem social mediów.
- Jeśli Wolność w ogóle Coś znaczy, oznacza prawo do mówienia ludziom tego, czego nie chcą słyszeć - napisał Kuba Wojewódzki, publikując przy tym zdjęcie Przemysława Babiarza.
A jak na pytanie o zaproszenie przez Wojewódzkiego odpowiedział Babiarz? Okazuje się, że znany komentator tego zaproszenia nie przyjął, ale też definitywnie nie odrzucił. Uznał bowiem, że nie jest to odpowiedni moment na taką rozmowę.
- Kuba Wojewówdzki kierował do mnie zaproszenia. Byliśmy w kontakcie. Ja podziękowałem za to zaproszenie i na razie odłożyliśmy to na przyszłość - odparł Przemysław Babiarz.
- Ja jestem w takiej sytuacji osobistej, w której... bo zdaję sobie sprawę z tego, że to byłby dla mnie duży wysiłek i stres. W tej sytuacji nie chciałbym takiego wyzwania, bo byłoby to wyzwanie dla mnie, podejmować. Tak że odłożyliśmy to na przyszłość. Jesteśmy z sobą w kontakcie - zadeklarował komentator.
Przemysław Babiarz dodał, że chodziło o zaproszenie nie do popularnego talk show emitowanego w stacji TVN, a do podcastu Wojewódzki&Kędzierski w Onecie. Oznaczałoby to o wiele dłuższą i poważniejszą rozmowę. Nie nastawioną jedynie na dostarcenie widzom rozrywki, a dotykającą również trudniejszych tematów.
Fanom Przemysława Babiarza pozostaje trzymać kciuki za to, aby komentator jak najszybciej poczuł się na siłach, aby zagościć we wspomnianym wyżej podcaście.