Fani Przemysława Babiarza mogli ucieszyć się, słysząc go podczas zimowych igrzysk olimpijskich. Znany i popularny dziennikarz komentował zawody łyżwiarstwa figurowego z Haliną Gordon-Półtorak na antenie TVP Sport. Poza tym pełnił rolę eksperta w studio np. przy konkursach skoków narciarskich.

Kibice polskiego sportu lubiący przeżywać emocje na igrzyskach olimpijskich z głosem Przemysława Babiarza mogli się więc ucieszyć i odetchnąć z ulgą. Znany komentator ma za sobą bowiem bardzo wymagające dwa lata. W tym czasie spotkało go wiele przykrych doświadczeń - zawówno na polu zawodowym, jak i prywatnym.

Przemysław Babiarz gościem podcastu Kuby Wojewódzkiego? Temat zawieszony w czasie

W listopadzie 2025 roku Przemysław Babiarz był gościem "Hejt Parku", czyli programu emitowanego w Kanale Sportowym.

Jeden z widzów zadał mu przez telefon pytanie, czy byłby w stanie przyjąć zaproszenie od Kuby Wojewódzkiego. Warto wspomnieć, że popularny dziennikarz po zawieszeniu Przemysława Babiarza za słowa wypowiedziane podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu, wsparł go za pośrenictwem social mediów.

- Jeśli Wolność w ogóle Coś znaczy, oznacza prawo do mówienia ludziom tego, czego nie chcą słyszeć - napisał Kuba Wojewódzki, publikując przy tym zdjęcie Przemysława Babiarza.

A jak na pytanie o zaproszenie przez Wojewódzkiego odpowiedział Babiarz? Okazuje się, że znany komentator tego zaproszenia nie przyjął, ale też definitywnie nie odrzucił. Uznał bowiem, że nie jest to odpowiedni moment na taką rozmowę.

- Kuba Wojewówdzki kierował do mnie zaproszenia. Byliśmy w kontakcie. Ja podziękowałem za to zaproszenie i na razie odłożyliśmy to na przyszłość - odparł Przemysław Babiarz.

- Ja jestem w takiej sytuacji osobistej, w której... bo zdaję sobie sprawę z tego, że to byłby dla mnie duży wysiłek i stres. W tej sytuacji nie chciałbym takiego wyzwania, bo byłoby to wyzwanie dla mnie, podejmować. Tak że odłożyliśmy to na przyszłość. Jesteśmy z sobą w kontakcie - zadeklarował komentator.

Przemysław Babiarz dodał, że chodziło o zaproszenie nie do popularnego talk show emitowanego w stacji TVN, a do podcastu Wojewódzki&Kędzierski w Onecie. Oznaczałoby to o wiele dłuższą i poważniejszą rozmowę. Nie nastawioną jedynie na dostarcenie widzom rozrywki, a dotykającą również trudniejszych tematów.

Fanom Przemysława Babiarza pozostaje trzymać kciuki za to, aby komentator jak najszybciej poczuł się na siłach, aby zagościć we wspomnianym wyżej podcaście.

Przemysław Babiarz Niemiec AKPA

Przemysław Babiarz Kurnikowski AKPA

Kuba Wojewódzki Karol Makurat East News

Władimir Semirunnij: Byłem bardzo dumny, że mogłem nieść Polską flagę Polsat Sport