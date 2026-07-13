Przemysław Babiarz to osobowość medialna, której chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Jego twarz i głos zna zapewne zdecydowana większość telewidzów w naszym kraju. Dziennikarz TVP dał się poznać jako komentator - nie tylko wydarzeń sportowych - prezenter i gospodarz teleturniejów, niejednokrotnie wzbudzając przy tym spore emocje.

Tak było choćby przy okazji igrzysk olimpijskich w Paryżu przed dwoma laty, gdy po słowach dotyczących "wizji komunizmu" w utworze "Imagine" Johna Lennona i zawieszeniu ze strony Telewizji Polskiej nazwisko Przemysława Babiarza królowało w ogólnopolskich mediach.

Sam jest znany także między innymi ze swojego przywiązania do wiary i religii, o której nie boi mówić się publicznie.

- Moje doświadczenie z dzieciństwa jest takie, że żyłem w PRL-u, a zatem żyłem w rzeczywistości państwa, które z definicji było ateistyczne. Przez fakt, że władza ludowa walczyła z Kościołem i z wiarą, to tym cenniejsza była ta wiara. Wymagała ona pewnego trudu, przełamania barier, w tym lęku. Wtedy słyszałem frazę, że wiara jest rzeczą prywatną. I uświadomiłem sobie, że skoro jest rzeczą prywatną, to dlaczego dzieci członków partii nie mogły chodzić na religię. Miałem takich kolegów. (...) Czyli okazywało się, że wiara nie jest jednak rzeczą prywatną. (...) We współczesności mamy takie zjawisko publicznej niewiary. Ale chyba też tym bardziej publiczne wyznanie wiary jest i niezbędne, i cenne - opowiadał jakiś czas temu w rozmowie z Radiem Warszawa.

Przemysław Babiarz zabrał głos na temat wiary wśród sportowców

Ostatnio Przemysław Babiarz kolejny raz poruszył wątek religii, tym razem w kontekście świata zawodowego sportu. W wywiadzie z portalem Sportmarketing.pl odniósł się bowiem do przedstawicieli poszczególnych dyscyplin, którzy publicznie deklarują swoją wiarę. I jak przekonuje, w tej kwestii nie jest tak, jak ludzie mogą powszechnie myśleć, bo jego zdaniem takie przypadki wbrew możliwym domysłom są coraz częstsze.

Najbardziej widocznym przejawem jest znak krzyża wykonywany przed startem przez skoczków narciarskich, ale nie tylko przez nich. Coraz częściej obserwuję to również wśród lekkoatletów. Z moich doświadczeń wynika jednak, że znacznie więcej sportowców jest ludźmi wierzącymi, niż mogłoby się wydawać

I dodał: - Sport wyczynowy wiąże się z ogromnym wysiłkiem, ryzykiem i poświęceniem. W naturalny sposób rodzi pytania o sens życia, granice ludzkich możliwości czy źródła siły. Wiem również od kapelanów sportowców, że podczas igrzysk olimpijskich wielu zawodników korzysta z posługi duszpasterskiej i uczestniczy w Mszach Świętych. Przypominam sobie też akcję "Nie wstydzę się Jezusa", w którą zaangażowało się wiele znanych osób, także sportowców, m.in. Robert Lewandowski i Kamil Stoch. Pokazywała ona, że publiczne przyznawanie się do wiary nie jest dla nich problemem.

Życie Babiarza wywrócone do góry nogami. "Są rzeczy ważniejsze od pracy"

Przemysław Babiarz podkreślił przy tym, że obserwuje obecnie w świecie zdecydowany zwrot w stronę chrześcijaństwa, Boga i Kościoła.

- Zauważam również pewne religijne ożywienie, szczególnie w Europie Zachodniej. Coraz więcej dorosłych chociażby we Francji przyjmuje chrzest, a wspólnoty katolickie cieszą się dużym zainteresowaniem. Być może jest to reakcja na kulturę skoncentrowaną wyłącznie na człowieku i jego potrzebach, bo wydaje się, że to, co obserwujemy w głównym nurcie popkultury, to kolosalna koncentracja człowieka na sobie samym. W zasadzie wszystko ma służyć człowiekowi - stwierdził znany dziennikarz TVP.

Przemysław Babiarz Kurnikowski AKPA

Robert Lewandowski Beata Zawadzka East News

Kamil Stoch ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News





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