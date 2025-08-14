Babiarz nie odpuszcza. Powtórzył to, za co zdjęto go z anteny. Wideo już w sieci

Przemysław Babiarz od trzech dekad pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych i najpopularniejszych sprawozdawców sportowych w Polsce. Kultura słowa, elegancja narracji, ekspresja wyrazu - to jego znaki rozpoznawcze. Termin "afera" niespecjalnie do niego pasuje.

Ale właśnie Babiarz stał się bohaterem incydentu, który część obserwatorów nie wahała się - zdecydowanie na wyrost - nazwać skandalem. W trakcie ceremonii otwarcia igrzysk w Paryżu doświadczony komentator pozwolił sobie na osobistą interpretację piosenki "Imagine" w wykonaniu Johna Lennona.

Babiarz wraca do interpretacji hitu Lennona. Powtórzył słowa, które odbiły się szerokim echem

- Świat bez nieba, narodów i religii. To jest wizja pokoju, który ma wszystkich ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety - powiedział wówczas Babiarz na antenie TVP.

Efekt pamiętamy. Za te słowa został zawieszony i wezwany natychmiast do kraju. Po rozmowie z przełożonymi wrócił ostatecznie do Francji i na stanowisko komentatorskie. Do końca imprezy skupiał się już tylko na aspektach czysto sportowych.

Tymczasem minął rok i... Babiarz pozwolił sobie na wypowiedź bardzo podobną do tej, która przysporzyła mu kłopotów. Tyle że nie na antenie rodzimej stacji. 61-letni dziennikarz tym razem był gościem PRZEkanału.

W pewnym momencie został zapytany o aferę sprzed roku i utwór "Imagine".

- Nie raz opowiadałem o tym, o czym on naprawdę jest. I tu zrobiłem to samo. Bardzo skromnym, króciutkim komentarzem, powiedziałbym delikatnym. Ten świat, przedstawiony przez Lennona, rymuje się jakoś z wizją komunizmu. On sam o tym mówił - odpowiedział Babiarz.

- A jeśli to trochę przeniesiemy dalej, to również z taką wizją świata skrajnie zglobalizowanego - dodał. - Czyli takiego, w którym nie ma narodów, identyfikacji, nie ma religii i świata wartości. I w którym życie ludzkie jest tylko tu i teraz. Człowiek jest tylko biologią zatem i myślą, która wyłania się z tej biologii.

