Aż trudno w to uwierzyć. Tyle w dwa tygodnie zarobi nowa minister sportu

Danuta Dmowska-Andrzejuk po trzech latach przerwy powróci na stanowisko minister sportu. Wiele wskazuje jednak na to, że mistrzyni świata z 2005 roku nową funkcję w polskim rządzie sprawować będzie jedynie przez... dwa tygodnie. Aby bowiem utrzymać się na stanowisku, rząd Mateusza Morawieckiego, do którego została ona wybrana, musiałby otrzymać poparcie od większości sejmowej, co jest raczej mało prawdopodobne. Mimo to na konto byłej sportsmenki trafią ogromne pieniądze.