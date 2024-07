Adrianna Sułek-Schubert na swoich zasadach przygotowuje się do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Ma to związek ze zmianami w jej życiu. Na początku lutego reprezentantka Polski wraz z mężem powitała na świecie syna Leona . Jak się okazało, dodatkowe obowiązki wcale nie przeszkodziły zawodniczce w realizacji jej sportowych planów. Kilkanaście dni po porodzie 25-latka, ku zaskoczeniu kibiców, wznowiła treningi. Halowa wicemistrzyni świata godzi bowiem opiekę nad synem z wypadami na siłownię.

Adrianna Sułek-Schubert szczera do bólu. Już dłużej nie mogła tego znieść

Odmówię wywiadu 'sodówa jej odbiła', 'gwiazda'. Cokolwiek nie napiszesz, zastanów się. Ile złości przez Ciebie przemawia? O kim świadczy jad, który wylewasz w social mediach? Na pewno nie świadczy o moich przygotowaniach, podczas których nie przetrwałbyś rozgrzewki. Prędzej świadczy o twoim życiu, którego nie masz odwagi zmienić i przemawia przez ciebie zazdrość, ale to ty wybierasz marnowanie czasu na wypisywanie bzdur i siedzenie z tyłkiem na kanapie, zamiast wziąć się do roboty. Mi tej wycieczki do Paryża nikt za ładne oczy nie dał. Nie martw się, w Paryżu turystycznie już byłam i w tym roku nie jadę tam na wycieczkę

Następnie zawodniczka jasno dała do zrozumienia osobom, które ją atakują, że nie zmieni swojego podejścia i nie zamknie się w szafie po przeczytaniu kilku okrutnych komentarzy na swój temat."Twój jad nie zaboli, nie sprawisz, że przestanę to robić, nie sprawisz, że odechce mi się wyjścia na trening, nie sprawisz, że zapłakana sięgnę po tabliczkę czekolady. Co ci da zebranie kilku polubień pod twoją przelaną goryczą i złośliwością w komentarzu? Próbujesz zakamuflować swoją porażkę życiową? A co gdybyś nie napisał nic? Wyznajesz zasadę 'muszę bo się uduszę?" - dodała.