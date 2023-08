" Mój syn przyszedł do domu z płaczem , gdy zobaczył plakat. Na zdjęciach są pobite dzieci w jego wieku. Pytał, czy ma się czego obawiać. On trenuje siatkówkę, ale przecież ktoś, kto jest zdolny do takich rzeczy równie dobrze może też zaatakować dzieci trenujące inny sport" - dodawała inna kobieta .

Radosław Majdan zdecydowanie komentuje skandal z plakatami w Warszawie. "Zastraszanie dzieci jest chore"

Radosław Majdan wskazuje, że "kibicowskie animozje", które mogą być podłożem całej sprawy, dotyczą nie tylko Polski. Natomiast nie jest to żadne uzasadnienie, by mieszać w konflikt najmłodszych. "To jest patologia. Zastraszanie dzieci jest chore. Jeśli ktoś myśli, żeby zrobić krzywdę dziecku, to jest chory. To pozbawione wszelkiego honoru, ktoś, kto straszy dzieci, nie jest kibicem. Zawsze mi się wydawało, że dzieci są poza tym wszystkim" - mówi dla "Faktu".