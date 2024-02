Mimo że jego piłkarska kariera zakończyła się już lata temu, David Beckham nie wycofał się ze świata futbolu. Wręcz przeciwnie, w 2014 roku potwierdził, że rozpoczął tworzenie klubu piłkarskiego Inter Miami. Dziś w jego drużynie, która na co dzień rywalizuje w amerykańskiej Major League Soccer (MLS), grają utytułowani i znani na cały świat zawodnicy, w tym byli gracze Barcelony: Leo Messi , Jordi Alba , Serio Busquets oraz Luis Suarez .

Sam Beckham jest postacią tak nietuzinkową i popularną, że doczekał się filmu dokumentalnego o swoim życiu . W produkcji Netfliksa przybliżono nie tylko zawodową drogę "Becksa", ale zagłębiono się również w jego sprawy osobiste, które zresztą miały duży wpływ na całą jego karierę. Przed kamerą wypowiedziała się żona Davida, Victoria Beckham . Oboje odnieśli się m.in. do plotek o rzekomej zdradzie , jakiej sportowiec miał dopuścić się przed laty. Jego domniemaną kochanką miała być asystentka Rebecca Loos .

"Wydawało się, że świat jest przeciwko nam. I jeśli mam być całkowicie szczera, byliśmy przeciwko sobie. A aż do wyjazdu do Madrytu czasami wydawało się nam, że jesteśmy przeciwko wszystkim innym" - mówiła była wokalista Spice Girls, nie ukrywając, że afera mocno wpłynęła na jej związek z Davidem.

Kiedy otwierałem oczy, codziennie czułem się fizycznie chory i pytałem siebie: 'Jak ja to wytrzymam?'

Syn Beckhamów rozstał się z dziewczyną po pięciu latach związku. "Victoria była wielką fanką Mii"

Wedle zagranicznej prasy rozstanie Romea i Mii zabolało zwłaszcza Victorię, która już miała wyobrażać sobie modelkę w roli pełnoprawnej synowej. Zwłaszcza, że Regan miała wcześniej angażować się w zawodowe projekty niedoszłej teściowej. "Pomogła wypromować markę modową Victoria i zawsze będzie mile widziana w ich domu rodzinnym" - opowiada informator "The Sun".

"Wiadomo, że Victoria chce stworzyć rodzinę wielkich gwiazd taką jak Kardashianowie. Wydaje się to teraz mało prawdopodobne - przynajmniej na razie. Beckham nie może kontrolować tego, co dzieje się w życiu jej dzieci, choć bardzo by tego chciała" - podsumowuje osoba, która ma być dobrze zorientowana w sprawie.